Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Música

Os mais escutados de 2025: Bad Bunny e Henrique e Juliano são os primeiros no pódio

Aplicativo de música faz retrospectiva; apesar de ter sido lançada no início de 2025, ‘Die With a Smile’ permanece no auge

Música|Do R7

  • Google News

O ano de 2025 está chegando ao fim e, em uma retrospectiva musical, Bad Bunny, Taylor Swift e The Weeknd foram os premiados como os três artistas mais escutados mundialmente. O porto-riquenho conquistou o primeiro lugar da lista pela quarta vez consecutiva.

Já no Brasil, o sertanejo marcou território com mais de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Com Henrique e Juliano no topo da lista, sucedidos pela canção Tubarões, da dupla de Diego e Victor Hugo.


Die With a Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars, segue conquistando os corações e arrasando nas audiências das redes sociais.

Search Box

Busque no R7

 

Música

Lady Gaga

Taylor Swift

Brasil

Redes sociais

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.