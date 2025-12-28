Os mais escutados de 2025: Bad Bunny e Henrique e Juliano são os primeiros no pódio Aplicativo de música faz retrospectiva; apesar de ter sido lançada no início de 2025, ‘Die With a Smile’ permanece no auge

O ano de 2025 está chegando ao fim e, em uma retrospectiva musical, Bad Bunny, Taylor Swift e The Weeknd foram os premiados como os três artistas mais escutados mundialmente. O porto-riquenho conquistou o primeiro lugar da lista pela quarta vez consecutiva.

Já no Brasil, o sertanejo marcou território com mais de 50 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Com Henrique e Juliano no topo da lista, sucedidos pela canção Tubarões, da dupla de Diego e Victor Hugo.

Die With a Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars, segue conquistando os corações e arrasando nas audiências das redes sociais.

