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R7 Música

‘Simaria Mendes’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (14)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Música|Do R7

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Folha Vitória

“Simaria Mendes” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (14). A cantora anunciou a volta na carreira musical após ficar quatro anos parada desde o término da dupla com sua irmã Simone Mendes.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06:08 desta sexta (14). Confira:

Simaria Mendes Reprodução/Google Trends

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