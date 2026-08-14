‘Simaria Mendes’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (14)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Simaria Mendes” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (14). A cantora anunciou a volta na carreira musical após ficar quatro anos parada desde o término da dupla com sua irmã Simone Mendes.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06:08 desta sexta (14). Confira: