Alex Warren estreia álbum após hit global "Ordinary" Após o sucesso de "Ordinary", cantor lança primeiro álbum e emociona fãs com homenagem a colaboradores e empresário TMJ Brazil|Do R7 21/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 10h18 )

Alex Warren estreia álbum após hit global “Ordinary” TMJ Brazil

Na última sexta-feira (18), o cantor Alex Warren lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado You’ll Be Alright, Kid. O projeto chega logo após o sucesso estrondoso de “Ordinary”, faixa lançada em 7 de fevereiro que rapidamente se consolidou como um dos maiores hits do ano. Atualmente, a música ultrapassa 754 milhões de reproduções no Spotify, com uma média de mais de 5 milhões de streams diários.

O desempenho impressionante de Warren também se refletiu nas paradas: “Ordinary” permaneceu por seis semanas no topo da Billboard Hot 100, a principal lista de singles dos Estados Unidos. Já o álbum estreou com mais de 14 milhões de reproduções em seu primeiro dia de lançamento.

Entre as novas faixas, “Eternity” vem se destacando e já soma mais de 3 milhões de plays diários na plataforma, tornando-se uma das canções mais bem-sucedidas da carreira do artista.

Demonstrando gratidão pelo impacto positivo de seu álbum de estreia e o carinho do público, Alex Warren compartilhou um texto comovente nas redes sociais no último domingo (20). A mensagem, publicada junto a um carrossel de fotos com bastidores da produção musical e momentos de celebração, foi dedicada aos principais colaboradores do projeto:

“Muito obrigado por todo o carinho com o álbum, mas eu queria postar isso para dizer que nada disso seria possível sem essas pessoas incríveis. Escrevo todas as minhas músicas com os maravilhosos @adamyaron, @magsduvalmusic e @calshapiro. Eles estiveram comigo em momentos de muita dor e muito amor, e tem sido incrível poder trabalhar com pessoas tão talentosas e especiais. Confio minha vida a eles e sou muito grato por tê-los na minha vida.”

Na sequência da publicação, Alex Warren fez questão de reconhecer o papel fundamental de seu empresário ao longo do processo, destacando sua confiança e apoio incondicional desde o início da carreira musical:

“Mas especialmente, obrigado ao meu incrível empresário @brianjsokolik. Quando eu disse que queria seguir esse caminho, você nem hesitou, mesmo quando todos diziam que eu iria fracassar. Você esteve comigo em cada passo do caminho, e tem sido uma bênção ter você ao meu lado em tudo isso. Te amo demais.”