Alexander Skarsgård comenta rumores sobre música de Taylor Swift

Na última segunda-feira (21), a cantora Taylor Swift foi tema de uma conversa entre o ator sueco Alexander Skarsgård e o apresentador Dax Shepard durante um episódio do podcast Armchair Expert. Ao longo da entrevista, o ator abordou temas como sua trajetória profissional, questões familiares e rumores envolvendo sua vida pessoal. Um dos momentos mais curiosos surgiu quando o nome de Taylor foi citado em relação à canção “Wildest Dreams”, presente no álbum 1989, vencedor do Grammy de Álbum do Ano em 2015. Desde o lançamento do disco, fãs especulam que a faixa teria sido inspirada em Alexander, o que deu origem a uma série de teorias nas redes sociais.

Falando sobre sua relação com a filha e o quanto ela admira Taylor Swift, Alexander contou de maneira bem-humorada como costuma provocar a menina a respeito da origem da música:

“Minha filha de 12 anos é completamente obcecada pela Taylor Swift, e eu venho dizendo a ela há seis anos que a música ‘Wildest Dreams’ foi escrita sobre mim. E ela diz: ‘Não foi, pai’, e eu respondo: ‘Escuta a p** das letras. Ele é tão alto e lindo pra caramba… ’ Aí eu falo: ‘Sobre quem mais isso poderia ser?’”

Na sequência, o ator aproveitou a brincadeira para criar uma situação hipotética e irônica em que ele próprio teria colaborado com a composição da canção:

“É sobre o Brad Pitt, pessoal, sejamos honestos. Eu mesmo escrevi a letra dessa música e mandei para a Taylor. ‘Taylor, aqui está o que você deveria dizer.’”

Alexander também relembrou um momento do passado em que esteve com Taylor Swift em uma situação descontraída. Durante a época do lançamento de 1989, os dois foram vistos jantando juntos em um restaurante, acompanhados da atriz Katie Holmes. Ao comentar sobre esse encontro em entrevista à revista Time, em 2014, o ator descreveu o ambiente e a atmosfera da ocasião de forma carinhosa:

“Tinha um piano no saguão do hotel. As pessoas se revezavam para tocar o piano e cantar. Eu me saía melhor no sofá, com minha cerveja, uivando junto. Na verdade, foi algo realmente adorável.”