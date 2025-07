Ariana Grande confirma planos para nova turnê em 2026

Na última quarta-feira (16), a cantora Ariana Grande surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma declaração juntamente a um vídeo de sua apresentação da música “Into You” no Met Gala 2024. A postagem trouxe uma mensagem elaborada para responder a rumores que circulavam sobre uma possível pausa na carreira musical da artista, que estaria planejando se dedicar a outros campos artísticos.

Atualmente, Ariana Grande está confirmada no espetáculo Wicked: For Good, onde irá reprisar seu papel como Glinda, uma das personagens principais do musical. Além disso, foi anunciada sua participação na adaptação animada do clássico infantil Oh, the Places You’ll Go!, obra do escritor Dr. Seuss, autor também de títulos famosos como O Gato de Chapéu e O Lorax.

Na legenda do vídeo, Ariana Grande inicia sua declaração mencionando a grande quantidade de projetos e compromissos que está conduzindo simultaneamente. Ela aproveita a oportunidade para desmentir com veemência qualquer boato de que sua agenda cheia indicaria um abandono da música, setor que ela descreve como a base de sua vida e fonte essencial de seu sustento financeiro e emocional:

“É muito bobo da parte de vocês presumirem que só porque estou com muitas coisas acontecendo, eu planejo abandonar o canto e a música…!!! Isso sempre foi e sempre será meu sustento. Vai precisar haver espaço para tudo isso.”

Em seguida, a cantora compartilha com sinceridade seus sentimentos em relação à evolução de sua carreira, destacando o prazer que tem encontrado ao explorar diferentes caminhos e a satisfação que sente em poder dar forma aos seus projetos do jeito que idealizou, mesmo que isso não se pareça exatamente com o que o público está acostumado a ver:

“Pode ser que não pareça exatamente como antes, mas eu prefiro muito mais do jeito que está na minha cabeça. Estou me divertindo. Me sinto grata, animada e inspirada. :)”

Mais adiante, Ariana Grande provoca grande empolgação ao revelar que já está trabalhando em planos para uma turnê em 2026. Na declaração, ela explica que, mesmo conciliando múltiplas atividades, está empenhada em criar momentos para cantar e se apresentar ao vivo para seus fãs:

“Encontrando um equilíbrio entre muitos projetos e empreendimentos que eu amo, fazendo tudo do meu jeito… então estou trabalhando em um plano para cantar para vocês no próximo ano, mesmo que seja só um pouco. Eu amo vocês.”

Caso a turnê se confirme, marcará o retorno de Ariana Grande aos palcos após um hiato de mais de seis anos. Sua última série de shows aconteceu durante a Sweetener World Tour, que promoveu simultaneamente os álbuns Sweetener e thank u, next.