Ariana Grande e a polêmica do maquiador sobre shows no Brasil Fãs ficam revoltados após respostas irônicas de Michael Anthony sobre datas no país; maquiador se desculpa em seguida TMJ Brazil|Do R7 29/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h18 )

Na última quinta-feira (28), a cantora Ariana Grande anunciou oficialmente as datas de sua mais nova turnê mundial. Intitulada Eternal Sunshine Tour, a série de shows terá início em 2026, marcando o aguardado retorno da artista aos palcos após sete anos do encerramento da Sweetener Tour. Até o momento, as apresentações confirmadas abrangem apenas os Estados Unidos e a Europa, com destaque para a Inglaterra. A ausência de outras localidades no cronograma inicial provocou grande movimentação entre os fãs, que recorreram às redes sociais para cobrar mais informações. Entre os questionados esteve Michael Anthony, maquiador de Ariana Grande, que acabou gerando polêmica com as respostas dadas. Em uma das interações, um seguidor quis saber sobre a possibilidade de novos shows em outros lugares além dos já anunciados. O fã perguntou: “E quanto à Europa ou ao resto do mundo?”, ao que Michael respondeu de maneira sarcástica: “Nada supera umas férias da Jet2, querida!! Reserve um voo.”. A declaração, que ironizava as poucas datas divulgadas, sugeria ainda que os admiradores deveriam viajar para outros países se quisessem assistir à Ariana Grande. O comentário considerado mais ofensivo aconteceu quando um fã brasileiro levantou a questão sobre apresentações de Ariana Grande na América do Sul, perguntando diretamente: “Onde está o Brasil?”. Em tom debochado, o maquiador rebateu fazendo referência geográfica à localização do país: “O Brasil está localizado na parte leste do continente sul-americano!! Muito perto do Equador!!”. A resposta repercutiu de forma negativa e deixou a base de fãs brasileiros da cantora indignada. Muitos recorreram à seção de comentários de Michael para manifestar sua insatisfação, exigindo mais respeito. Em meio às críticas, o maquiador chegou a bloquear uma página dedicada a atualizações sobre Ariana, o que ampliou ainda mais a controvérsia. Diante da pressão, ele usou os stories do Instagram para publicar uma retratação pública, assumindo o erro e pedindo desculpas: “Eu amo e respeito o Brasil e as pessoas que vivem lá, e sinto muito por todos que se ofenderam com minha resposta descuidada nos comentários. Eu não deveria ter feito isso, não há desculpa. Eu não estou além do aprendizado e vocês com certeza me ensinaram hoje. Peço desculpas e espero que possam ver meu coração e saibam que eu não quis dizer nada de negativo com isso. Eu amo todos e vou ser e fazer melhor.” A última passagem de Ariana Grande pelo Brasil aconteceu há oito anos, quando a artista se apresentou no Rio de Janeiro com a Dangerous Woman Tour.