Benny Blanco e Selena Gomez falam sobre família em entrevista O produtor fala sobre educação e valores para os filhos, enquanto Selena celebra alternativas à maternidade apesar do lúpus. TMJ Brazil|Do R7 20/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h00 )

Na última terça-feira (19), o renomado produtor musical Benny Blanco concedeu uma entrevista à revista Harper’s Bazaar. A conversa destacou a participação do artista na edição de 2025 da série Ícones, que celebra personalidades influentes da música e da cultura pop. Durante o bate-papo, Benny compartilhou detalhes sobre seu relacionamento com a cantora norte-americana Selena Gomez, seus planos de paternidade e seu mais recente álbum, I Said I Love You First, lançado em 28 de março.

O produtor refletiu sobre como deseja educar os filhos no futuro, enfatizando a importância de permitir que eles explorem o mundo, sejam amados de forma incondicional e aprendam valores fundamentais para a vida. Ele destacou que pretende ensinar seus filhos não apenas a cuidar de si, mas também a respeitar e amar os outros, cultivando empatia e compreensão em todas as relações:

“Sempre deixe seu filho explorar. Ame-o incondicionalmente. Ensine seu filho grandes fundamentos sobre como se cuidar, como tratar mulheres e homens, e respeitar e simplesmente amar e, você sabe, todas essas coisas…”

Selena Gomez, por sua vez, compartilhou seu desejo profundo de se tornar mãe, reconhecendo os desafios que enfrenta devido ao lúpus, que a impossibilita de engravidar naturalmente. Ainda assim, ela se mostrou otimista e cheia de gratidão pelas alternativas disponíveis, expressando entusiasmo pela jornada que a maternidade lhe proporcionará, mesmo que seja de uma forma diferente do que imaginava:

“Sou muito grata por outras opções para pessoas que estão morrendo de vontade de serem mães. Eu sou uma dessas pessoas. Estou animada para como será essa jornada, será um pouco diferente. No fim das contas, não me importo. Será meu. Será meu bebê.”

Selena Gomez e Benny Blanco estão nos preparativos para o casamento. O casal, além de parceiros românticos, também possui um longo histórico de colaborações musicais. Benny Blanco esteve envolvido na produção do álbum Revival (2015), de Selena Gomez. Recentemente, os dois lançaram juntos o projeto I Said I Love You First.