Beyoncé sofre ataques de cantor country em meio ao sucesso de “Cowboy Carter” Gavin Adcock se incomoda com posição da artista nas paradas e diz que álbum não representa o gênero. TMJ Brazil|Do R7 01/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Beyoncé sofre ataques de cantor country em meio ao sucesso de “Cowboy Carter” TMJ Brazil

Na última segunda-feira (30), a cantora norte-americana Beyoncé foi alvo de ataques por parte do cantor de country Gavin Adcock durante uma apresentação recente. Um trecho do momento em que o artista profere xingamentos contra Beyoncé viralizou nas redes sociais no início da semana. Adcock está atualmente em campanha de divulgação de seu próximo álbum de estúdio, “Own Worst Enemy”, com lançamento previsto para o dia 15 de agosto.

Durante seu discurso no palco, Gavin criticou o fato de seu novo álbum estar atrás do disco “COWBOY CARTER”, de Beyoncé, nas paradas da Apple Music na categoria country. No momento da gravação, o projeto de Gavin ocupava a quarta posição, enquanto o de Beyoncé aparecia em terceiro. Entre palavrões e ameaças veladas, o cantor desqualificou a artista e afirmou que seu trabalho não deveria ser considerado country.

“Meu álbum Own Worst Enemy está nas paradas country da Apple Music. E uma das artistas lá é a Beyoncé. Podem avisar pra ela — a gente tá indo atrás dela, p*. Isso aí não é música country, nunca foi música country. A gente vai mandar um rock sulista de verdade agora. Manda ver, parceiro.”

A declaração causou grande repercussão negativa nas redes, especialmente entre os fãs de Beyoncé e os defensores de uma abordagem mais diversa e plural do gênero country.

‌



Diante da repercussão, Adcock publicou um vídeo em seu Instagram tentando justificar suas falas. No vídeo, ele afirma admirar Beyoncé e sua trajetória, mas diz não considerar que o novo álbum da artista se encaixe no gênero country.

“Quando eu era pequeno, minha mãe vivia ouvindo Beyoncé no carro. Já escutei um monte de músicas dela e lembro que o show do Super Bowl foi sensacional naquela época. Mas, sinceramente, não acho que o álbum dela deva ser rotulado como música country.”

‌



Atualmente, Gavin Adcock é o ato de abertura da turnê “I’m the Problem Tour”, do astro country Morgan Wallen. A série de shows teve início no dia 20 de junho, em Houston, Texas, e se estenderá até 13 de setembro, em Edmonton, Alabama. O cantor participa da turnê ao lado de nomes como Miranda Lambert e Koe Wetzel.

Lançado em março de 2024, o oitavo álbum de estúdio de Beyoncé, “Cowboy Carter”, marca um momento importante na carreira da artista e na história da música country. O disco não só liderou as principais paradas internacionais, como também foi responsável por garantir a Beyoncé duas estatuetas no Grammy Awards 2025: Álbum do Ano e Melhor Álbum Country.

‌



Apesar das críticas por parte de nomes ligados ao country mais tradicional, o álbum foi amplamente celebrado pela crítica por sua inovação e pelo resgate das raízes negras do gênero, frequentemente apagadas ao longo da história. Em entrevistas, Beyoncé destacou que o projeto nasceu de sua vontade de reivindicar seu espaço em um estilo musical que também pertence à comunidade negra, mas cuja narrativa foi, por décadas, centralizada em figuras brancas.

“Cowboy Carter” apresenta uma combinação de elementos clássicos do country, como violões, banjos e harmonias vocais típicas do gênero, com linguagens contemporâneas, que vão do soul ao pop, além de letras que abordam temas como identidade, ancestralidade, orgulho e resistência.

A movimentação provocada pelo álbum de Beyoncé ajudou a expandir os limites do gênero, abrindo espaço para novos artistas negros no country e fomentando um debate necessário sobre inclusão, pertencimento e renovação estética no segmento.

Mesmo diante das críticas, “Cowboy Carter” se consolidou como um marco cultural e reforçou o papel de Beyoncé como uma das artistas mais influentes da música mundial — capaz de dialogar com diferentes públicos e desafiar estruturas consolidadas da indústria fonográfica.