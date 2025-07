BLACKPINK quebra recorde no Spotify com “JUMP” Nova faixa conquista a maior estreia semanal de 2025 enquanto grupo retoma atividades após três anos de projetos solo. TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h58 ) twitter

Nesta sexta-feira (18), o grupo de K-pop BLACKPINK alcançou a maior estreia semanal de streams de 2025 no ranking global do Spotify. O feito veio com o lançamento da faixa “JUMP”, disponibilizada na última sexta-feira (11), que acumulou impressionantes 44,75 milhões de reproduções em apenas sete dias.

Esse lançamento marca o retorno do grupo após quase três anos desde o álbum BORN PINK, lançado em 16 de setembro de 2022. A nova reunião de Jisoo, Rosé, Jennie e Lisa no BLACKPINK acontece após um período de hiato no qual cada integrante desenvolveu sua carreira solo com destaque, seja na música ou em outras áreas do entretenimento.

Atualmente, o BLACKPINK está em turnê mundial, com apresentações programadas nos Estados Unidos, Canadá, Coreia do Sul, Japão e em países europeus como Inglaterra, Itália e Espanha. Rumores indicam que um novo álbum do grupo pode ser lançado ainda este ano.

Jennie integrou o elenco da série The Idol, ao lado de nomes como The Weeknd e Troye Sivan. Na música, lançou seu álbum solo em 7 de março de 2025, com colaborações de peso, incluindo Doechii, Dua Lipa, Kali Uchis, Childish Gambino e Dominic Fike.

Lisa apresentou seu álbum ALTER EGO em 28 de fevereiro. O projeto traz parcerias com Doja Cat, Raye, Tyla, Rosalía e Megan Thee Stallion, além do hit “Rockstar”, uma das faixas mais populares da artista, que já ultrapassa 400 milhões de streams no Spotify.

Rosé obteve enorme sucesso com a colaboração APT. ao lado de Bruno Mars. A música ultrapassou 1,8 bilhão de reproduções na plataforma e integra seu álbum rosie, lançado em 6 de dezembro de 2024.

Jisoo, por sua vez, lançou o EP Amortage em 14 de fevereiro de 2025. O trabalho, composto por quatro faixas, já soma quase 200 milhões de plays no Spotify. A cantora também se destaca com o single “Flower”, de 2023, que acumula mais de 500 milhões de reproduções.