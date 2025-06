Brandon Lake: dono de “Hard Fought Hallelujah” lança novo disco “King of Hearts” já está disponível nas plataformas digitais TMJ Brazil|Do R7 16/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 16/06/2025 - 22h16 ) twitter

O cantor norte-americano Brandon Lake surpreendeu os fãs na última sexta-feira (13) ao lançar, nas plataformas digitais de música, o seu mais novo álbum de estúdio, “King of Hearts”.

Com 16 faixas, o disco conta com a famosa música “Hard Fought Hallelujah”, um dos maiores sucessos da música cristã nos Estados Unidos. A canção também recebeu o certificado de platina e estreou em primeiro lugar nos charts da Billboard, pela categoria Country Digital Song Sales.

Nas redes sociais, em corte do podcast “Artist Friendly with Joel Madden”, o cantor Brandon Lake explicou o conceito do nome do disco, “King of Hearts”, e a inspiração que cercou o disco:

“Ele é conhecido como o Rei do Universo, o Rei da criação. Muitos o veem como um Deus distante, lá no alto, observando de cima. Mas, pra mim, nada disso é tão importante quanto o fato de que ele é o Rei dos corações. É isso que ele busca. Sim, o nosso coração. E isso é incrível. Não importa o quão sujo, perdido ou quebrado você esteja. Ele é o Rei dos perdidos, o Rei dos humildes, o Rei dos pobres, o Rei dos feridos, o Rei dos que se afastaram demais, o Rei dos criticados, o Rei dos desajustados, o Rei dos recomeços. Ele é o Rei dos Corações”, começou o cantor em gravação.

Brandon Lake ainda revelou que a inspiração para o trabalho foi mostrar a sua visão sobre Deus: “Para alguns de vocês, ele pode não ser aquele Deus que lhes ensinaram: aquele que exige perfeição ou que você se encaixe em certos padrões. Na verdade, acredito que ele é um Deus que quer ser seu amigo, seu pai, que quer te ajudar na jornada e ter um relacionamento verdadeiro com você. Se você crer nele e confiar, ele pode fazer coisas incríveis na sua vida. E é isso que espero que este álbum transmita às pessoas: que elas percebam o quanto são amadas”, finalizou.