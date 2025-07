Brenda Lee presta homenagem a Connie Francis após sua morte Cantora de “Rockin’ Around the Christmas Tree” publicou mensagem em homenagem à amiga, que faleceu no dia 16 de julho. TMJ Brazil|Do R7 22/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h38 ) twitter

Na última segunda-feira (21), a cantora Brenda Lee — conhecida por sucessos como a clássica canção natalina “Rockin’ Around the Christmas Tree” e por sua marcante interpretação de “Who’s Sorry Now” — publicou em sua página no Instagram uma mensagem comovente de luto. A homenagem foi feita após a perda de sua amiga e colega de indústria musical, Connie Francis, intérprete da faixa recém-viralizada “Pretty Little Baby” e do consagrado hit “I’m Sorry”. Connie faleceu em 16 de julho deste ano, após um período de intensas dores na região da pélvis.

Embora as duas artistas não tenham colaborado oficialmente ao longo de suas trajetórias, a conexão construída entre elas ao longo das décadas — marcada por encontros, memórias e admiração mútua — foi suficiente para que Brenda manifestasse publicamente sua dor e saudade. Em sua publicação, ela compartilhou palavras tocantes, relembrando os momentos especiais que viveu ao lado de Connie e celebrando o legado afetivo que a cantora deixou:

“Sentirei sua falta, minha querida amiga @conniefrancisofficial. Me sinto muito sortuda por ter compartilhado muitos momentos especiais com você. Você sempre será lembrada com carinho.”

Connie Francis entrou para a história como a primeira mulher a alcançar o topo da parada de singles da Billboard Hot 100, com a faixa “Everybody’s Somebody’s Fool”. Ao longo de sua trajetória, gravou em diversos idiomas — incluindo inglês, espanhol e alemão — e lançou mais de 22 álbuns de estúdio, sendo o último deles “Greatest Latin Hits”, disponibilizado em 1º de janeiro de 1989.

Brenda Lee, por sua vez, contabiliza 24 álbuns de estúdio em sua discografia. Seu lançamento mais recente, “Gospel Duets with Treasured Friends”, chegou ao público em 10 de abril de 2007. Atualmente, a artista vive uma nova onda de popularidade impulsionada pela viralização de “Rockin’ Around the Christmas Tree”, que já ultrapassou a marca de 1,2 bilhão de reproduções no Spotify.