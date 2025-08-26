Britney Spears fala sobre filhos e saúde emocional Cantora relata anos difíceis longe dos filhos, e dificuldades com a alimentação. TMJ Brazil|Do R7 26/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Britney Spears fala sobre filhos e saúde emocional TMJ Brazil

No último domingo (24), a cantora Britney Spears utilizou seu perfil oficial no Instagram para compartilhar um desabafo extenso sobre os últimos anos de sua vida, oferecendo aos fãs um vislumbre de suas experiências mais pessoais e dolorosas. A postagem contou com uma foto em que Britney aparece de costas, fora de sua casa, transmitindo uma sensação de introspecção e reflexão. No texto que acompanhava a imagem, a artista falou sobre suas dificuldades com a alimentação e expressou tristeza pelos anos em que esteve afastada de seus dois filhos, Sean e Jayden.

Britney Spears iniciou seu relato abordando o impacto emocional de ter sido separada de seus filhos, frutos de seu relacionamento com Kevin Federline, com quem se casou em um casamento que chegou ao fim em 2007, três anos após o início da união. Após o divórcio, os filhos passaram a viver exclusivamente com o pai e a madrasta no Havaí, deixando Britney em um período de profundo afastamento materno. A cantora descreveu como essa fase foi especialmente desafiadora e dolorosa para ela.

“Nós somos apenas pessoas, tão frágeis e humanas. Os anos mais difíceis da minha vida foram os três anos em que meus dois filhos estiveram longe… Eu fiquei sem poder ligar ou mandar mensagens e me lembro, em choque, que meu segredo para sobreviver foi a negação e muitas lágrimas.”

Em seguida, Britney Spears comentou sobre seu casamento com o modelo Sam Asghari, um relacionamento que durou entre junho de 2022 e agosto de 2023, quando Sam pediu o divórcio. Segundo a cantora, a união parecia, de certa forma, uma maneira de lidar com os desafios emocionais desse período.

‌



“É estranho, eu e Sam éramos casados, mas quase parecia uma distração falsa para me ajudar a lidar com isso…”

Na última segunda-feira (25), Sam Asghari se pronunciou através de seus representantes, respondendo às declarações de Britney Spears. O modelo enfatizou a autenticidade de seu relacionamento: “O nosso casamento foi muito real para mim. Pode ter sido curto, mas nós ficamos juntos por sete anos. Eu era apaixonado por ela, sempre a amarei e lhe desejo o melhor, sempre”, afirmou.

‌



Por fim, Britney Spears falou sobre os desafios que enfrentou em relação à sua alimentação, revelando que, por conta desses problemas, perdeu completamente a vontade de comer. No entanto, a artista compartilhou que está em um processo de recuperação e se sente mais conectada com seu corpo e suas necessidades.

“Bem, eu sei que estou me curando porque estou com fome de novo, como uma criança ou bebê… estou tão com fome que dói, e quando eu como, é como se fosse a primeira vez que estou comendo na minha vida (…) Minha alma nunca experimentou comida assim em um dia da minha vida… tão bobo e constrangedor, vou comer sorvete de cookies and cream agora… Deus abençoe a todos.”

Após compartilhar este relato emocionante, Britney Spears manteve a fotografia que acompanhava o post, mas optou por apagar a legenda que continha o texto, deixando a imagem como um registro silencioso de suas reflexões.