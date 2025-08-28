Cardi B divulga nova capa alternativa de seu 2° álbum A rapper revela imagem para o segundo álbum e comenta a reação positiva que a surpreendeu TMJ Brazil|Do R7 28/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 28/08/2025 - 11h39 ) twitter

Cardi B divulga nova capa alternativa de seu 2° álbum

Na última quarta-feira (27), a rapper Cardi B revelou uma nova capa alternativa para seu segundo álbum de estúdio, “AM I THE DRAMA?”. A arte divulgada pela cantora apresenta Cardi vestida de rosa, com uma composição surreal em que pés de animal surgem sobre sua cabeça, criando um efeito visual ousado e provocativo. Em conversa com fãs através do Spaces do X (antigo Twitter), a artista explicou que, inicialmente, essa seria a capa oficial do projeto, mas, com o tempo, decidiu mudar de ideia.

Segundo Cardi B, ela apreciava a ideia original, mas sentiu que a imagem não era suficiente para representar oficialmente o álbum. A rapper ainda revelou que imaginava que os fãs não aprovassem a capa, e se surpreendeu positivamente com as reações, confessando sua perplexidade: “Mas agora vocês estão dizendo que gostaram dessa capa, e eu fico tipo: ‘Meu Deus, não sei se conheço vocês assim.’”

A nova arte também provocou polêmica entre os fãs nas redes sociais, gerando debates acalorados. Muitas discussões começaram a surgir a partir de comparações com as capas do álbum “Pink Friday 2”, de Nicki Minaj, lançado em 8 de dezembro de 2023. A semelhança foi percebida principalmente pelo uso predominante da cor rosa e por figurinos que remetem ao estilo da colega rapper.

Em outro Spaces realizado pela artista em março deste ano, Cardi B comentou sobre os colaboradores que estarão presentes no álbum. Até o momento, apenas a rapper Megan Thee Stallion está oficialmente confirmada, devido à participação na faixa “WAP”, incluída na tracklist do novo disco. Na ocasião, a artista afirmou:

“Estou trabalhando com artistas, alguns com quem já trabalhei antes e outros com quem nunca trabalhei. E com aqueles com quem nunca trabalhei, sinto que vai realmente, realmente surpreender vocês.”

A lista de colaboradores promete grandes nomes da música, incluindo SZA, Bruno Mars, 21 Savage, Shakira e Rosália, garantindo diversidade de estilos e parcerias marcantes. O segundo álbum de Cardi B, “AM I THE DRAMA?”, tem lançamento previsto para o dia 19 de setembro.