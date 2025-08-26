Cardi B revela bastidores de aprovação de sample de Jay-Z em nova faixa Em entrevista à Apple Music, a rapper fala sobre seu próximo álbum e compartilhou ansiedade e emoção ao receber o aval de Jay-Z. TMJ Brazil|Do R7 26/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 26/08/2025 - 12h41 ) twitter

Na última segunda-feira (25), a rapper Cardi B concedeu uma entrevista à Apple Music, sendo entrevistada pelo renomado apresentador Zane Lowe. Durante a conversa, os dois discutiram a trajetória da artista, bem como detalhes de seu aguardado novo álbum de estúdio, “AM I THE DRAMA?”, com lançamento previsto para o dia 19 de setembro. Em um dos momentos da entrevista, Cardi B abordou o processo de solicitação de sample para a faixa “Imaginary Playerz”, lançada pela artista na sexta-feira (15). A música contém referência direta ao título homônimo de uma faixa de Jay-Z, presente em seu álbum de 1997, In My Lifetime Vol.1. A faixa de Jay-Z acumula mais de 10 milhões de reproduções na plataforma de streaming Spotify. Ao relatar como foi o envio para aprovação do sample, Cardi compartilhou seu receio de que fosse recusado, assim como a felicidade ao receber o aval necessário para a publicação. “Quando chegou a hora de enviar para aprovação, eu estava um pouco assustada. Estava um pouco nervosa. ‘Espera aí, o Jay-Z precisa aprovar isso.’ Quero dizer, eu sempre soube que ele precisava aprovar, mas era tipo: e se ele não aprovar? E se ele gostar muito? E ele gostou. É tão louco, a mensagem de texto dele aprovando chegou às 4h44.” Durante a entrevista, Zane Lowe aproveitou a oportunidade para elogiar a artista e destacar sua relevância e originalidade. O apresentador comentou sobre o impacto duradouro de Cardi B, mesmo após longos períodos sem lançar novas músicas, ressaltando que sua autenticidade permanece inalterada. “Só existe uma pessoa como você. Tipo, ninguém pode aparecer, seja em 7 anos, 17 anos ou 27 anos, não importa. É o Bronx. É a Cardi. É a atitude. É a honestidade. Ainda soa sem esforço.” Para o álbum “AM I THE DRAMA?”, Cardi B lançou ainda este ano as faixas “Outside” e “Imaginary Playerz”, que já acumulam 26 milhões e 2,6 milhões de reproduções, respectivamente. Além dessas músicas, o projeto também contará com os grandes sucessos da artista, “WAP” e “UP”.