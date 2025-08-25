Chappell Roan revela a história por trás de “The Subway” A artista explica como um relacionamento e a vida em Los Angeles influenciaram seu novo hit TMJ Brazil|Do R7 25/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h59 ) twitter

Recentemente, a cantora Chappell Roan concedeu uma entrevista à Apple Music, conduzida pelo renomado apresentador Zane Lowe. Durante a conversa, que aconteceu de forma remota, a artista falou sobre seu mais recente lançamento, a faixa “The Subway”, e compartilhou detalhes sobre suas inspirações, bem como suas experiências em apresentações ao vivo. Além disso, o bate-papo abordou os shows da cantora e como suas vivências pessoais influenciam sua música.

Quando questionada sobre a inspiração por trás da criação da faixa, Chappell Roan revelou que, inicialmente, planejou escrever sobre a cidade de Los Angeles, onde passou uma parte significativa de sua vida. Nascida no Missouri, a cantora compartilhou suas memórias e impressões sobre a cidade, destacando tanto seus encantos quanto seus desafios. Ela também contou que o significado da música acabou mudando com base em um relacionamento que teve durante esse período e que, posteriormente, tentou evitar.

“Na verdade, eu escrevi sobre Los Angeles, mas eu pensei, o metrô é muito mais romântico. Também era sobre eu me esconder em Los Angeles de alguém por quem eu estava profundamente apaixonada.”

Chappell Roan ainda falou sobre a experiência de encerrar o relacionamento, explicando que ambas haviam terminado de forma amigável, mas que ela preferia se afastar dos lugares que frequentavam juntas, para não reviver memórias ou acabar encontrando a outra pessoa pela cidade. A artista comentou que, após o término, sentiu-se perdida e sem saber como lidar com a vida naquele espaço.

“Era só uma forma de evitar os cafés que frequentávamos e algumas festas. É daí que veio: ‘Meu Deus, eu não sei como existir nesta cidade.’”

“The Subway” rapidamente se tornou uma das faixas favoritas dos fãs, após apresentações antecipadas em diversos festivais no ano passado. O lançamento oficial da música no Spotify foi um sucesso estrondoso, registrando mais de 8 milhões de reproduções no primeiro dia e se tornando a maior estreia da carreira de Chappell Roan na plataforma.

Atualmente, a faixa já acumula mais de 96 milhões de reproduções no streaming. No ranking global do Spotify, a música ocupa a 22ª posição, com mais de 2,4 milhões de reproduções diárias. Nos Estados Unidos, país de origem da artista, “The Subway” figura em 10° lugar, contabilizando mais de 800 mil reproduções diárias.