Conan Gray anuncia “vodka cranberry”, novo single do álbum Wishbone Faixa será lançada no dia 11 de julho e antecipa o novo disco da carreira do cantor. TMJ Brazil|Do R7 02/07/2025 - 15h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conan Gray anuncia “vodka cranberry”, novo single do álbum Wishbone TMJ Brazil

Nesta quarta-feira (02), o cantor Conan Gray revelou o lançamento de seu novo single, “vodka cranberry”, previsto para o dia 11 de julho. A canção é a segunda faixa divulgada de seu próximo álbum de estúdio, “Wishbone”, que tem estreia marcada para o dia 15 de agosto. A primeira música do projeto, intitulada “This Song”, foi disponibilizada ao público em 30 de maio.

“Wishbone” será o quarto álbum de estúdio de Conan Gray, conhecido mundialmente por hits como “Heather” e “Maniac”, e promete aprofundar a abordagem emocional que consolidou o cantor como uma das vozes mais sinceras do pop contemporâneo.

No anúncio do novo projeto, Conan Gray falou sobre o processo criativo que atravessou os últimos dois anos, revelando que muitas das canções nasceram em momentos solitários e introspectivos, durante as pausas entre shows e turnês:

“Nos últimos dois anos, venho escrevendo músicas em segredo. Depois dos shows, nos porões das casas de show, nos lençóis das camas de hotel, nos pequenos intervalos entre turnês — eu voltava pra casa e escrevia tudo aquilo que sentia que ninguém queria ouvir. Talvez até coisas que eu mesmo não queria que as pessoas ouvissem.”

‌



Ele também revelou que, por muito tempo, não sabia exatamente o que estava criando, e chegou até mesmo a manter o projeto em segredo de todos, incluindo sua equipe e seus amigos mais próximos:

“Não contei pros meus amigos. Não contei pra minha gravadora. Afinal, eu nem sabia que estava fazendo alguma coisa, e não tinha planos de lançar nada disso. Mas, com o tempo, comecei a sentir algo que nunca havia sentido antes. Comecei a precisar da música. Ouvia nos aeroportos, em longas corridas de táxi, no volume máximo durante o banho. No coração partido, depois na alegria. Comecei a mostrar pros meus amigos — e eles começaram a precisar dela também. Nos pedidos de música durante caronas com os vidros abaixados, dividindo um par de fones com fio no metrô de volta pra casa. Virou uma trilha sonora escandalosamente específica das nossas próprias vidas em tempo real, cantando só pra gente.”

‌



Com a divulgação do novo álbum, Conan Gray também anunciou sua próxima turnê, intitulada “THE WISHBONE PAJAMA SHOW”, que terá início em 11 de novembro, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Até o momento, as datas seguem confirmadas até 19 de novembro, com encerramento no México.

Os shows contarão com a participação especial da cantora hemlocke springs, artista que tem ganhado destaque no cenário alternativo por sua estética inventiva e produções ousadas.