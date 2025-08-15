David Byrne descarta reunião do Talking Heads e reflete sobre legado musical O cantor reflete sobre revisitar o passado, o risco de se tornar um artista de legado e comenta a última reunião da banda em 2023 TMJ Brazil|Do R7 15/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h38 ) twitter

Na última quarta-feira (13), o cantor David Byrne, reconhecido tanto por seu trabalho solo quanto por sua trajetória à frente da banda Talking Heads, concedeu uma entrevista à revista Rolling Stone. Na ocasião, Byrne veio falar sobre seu próximo álbum de estúdio, Who is the Sky?. Durante a conversa, o artista foi questionado sobre uma possível reunião do grupo, e respondeu de forma clara que não tem interesse nesse retorno.

David explicou como compreende os pedidos dos fãs por um reencontro da banda, refletindo sobre sua própria relação com a música e o lugar de fã que ainda ocupa. Ele compartilhou experiências pessoais e revelou como lida com o fato de que alguns momentos musicais do passado não podem ser revividos:

Com um tom nostálgico, David Byrne comentou sobre suas lembranças como ouvinte:

“Sou fã de música como qualquer outra pessoa. Existem artistas que pararam de trabalhar ou bandas que se separaram, que ouvi em um período da minha vida em que a música era muito importante. Talvez eu nunca tenha ouvido na época certa; eu perdi.”

Ao refletir sobre a impossibilidade de recriar experiências passadas, o cantor acrescentou, com um leve toque de melancolia:

“Eu adoraria ver ao vivo agora. Mas você percebe que não dá para voltar no tempo. Quando você ouve música em um determinado momento da sua vida, ela significa muito. Mas isso não quer dizer que você possa voltar e fazer aquilo acontecer de novo.”

David Byrne também abordou, de maneira direta e reflexiva, o risco de um artista se tornar apenas uma referência do passado, preso aos antigos sucessos:

“Se você tocar material antigo demais, acaba se tornando um artista de legado que só sai para tocar os velhos sucessos. Você lucra rapidamente, mas depois cava um buraco para si.”

O próximo álbum de David, Who is the Sky?, tem lançamento previsto para 5 de setembro deste ano, marcando o primeiro trabalho do cantor desde 2018.

Durante a entrevista, David Byrne voltou sua atenção para a última reunião da banda, realizada no Toronto International Film Festival em 2023. Ele falou com orgulho sobre o show e sobre a colaboração com o diretor Jonathan Demme para exibição do filme “Stop Making Sense”, destacando a satisfação de ver que o público ainda se interessava pelo trabalho do grupo:

“Todos nós estávamos muito orgulhosos daquele show e do filme que o [diretor] Jonathan Demme fez,” explicou, com entusiasmo contido. “Estamos muito felizes que o público ainda queria ver. Então deixamos de lado quaisquer diferenças que tínhamos. Eu disse: ‘OK, não vamos entrar nessa, mas vamos ajudar a promover isso.’”

As chances de uma nova reunião do grupo parecem cada vez mais remotas, especialmente após a recusa da banda, em 2023, a uma oferta de 80 milhões de dólares para uma turnê no final do ano.