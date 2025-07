Demi Lovato brinca com volta ao pop após fase roqueira Após dois álbuns voltados ao rock, cantora sinaliza retorno ao pop em vídeo com o produtor Zhone TMJ Brazil|Do R7 22/07/2025 - 11h19 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Demi Lovato brinca com volta ao pop após fase roqueira TMJ Brazil

Na última segunda-feira (21), a cantora Demi Lovato gravou um vídeo para a plataforma chinesa TikTok com o objetivo de promover o lançamento de seu novo single, marcando seu retorno à música pop. A artista está sem novos lançamentos desde 13 de setembro de 2024, quando divulgou a faixa “You’ll Be Okay, Kid”, feita especialmente para a trilha sonora do documentário Child Star. Seu trabalho anterior mais expressivo foi o álbum Revamped, lançado em 15 de setembro de 2023, que trouxe releituras em estilo rock de alguns dos seus maiores sucessos.

A última vez que Demi Lovato apresentou um álbum inteiramente composto por faixas inéditas foi em 19 de agosto de 2022, com o disco HOLY FVCK. O projeto contou com participações de nomes como YUNGBLUD, Dead Sara e Royal & the Serpent, e consolidou a fase mais pesada e roqueira da carreira da cantora.

No vídeo publicado por Demi no TikTok, ela aparece dentro de um estúdio de gravação, sentada em uma cadeira. Em seguida, levanta-se rapidamente para seguir uma trend da plataforma, encenando uma expressão de surpresa. A legenda do vídeo brinca com o retorno à música pop após um período focado no rock e diz: “Minha música pop voltando à vida depois que fizemos um funeral para ela”.

Ao fundo do vídeo, também é possível ver o produtor musical Zhone, conhecido por sua colaboração com grandes nomes da música pop contemporânea. Ele é o responsável por faixas como “BOY CRAZY”, de Kesha; “Talk Talk”, de Charli XCX e Troye Sivan; “Rush”, de Troye Sivan; além da canção “last night i dreamt i fell in love”, assinada por Alok e Kylie Minogue.

‌



Durante uma entrevista concedida à revista Rolling Stone, Zhone falou sobre a experiência criativa ao lado de Demi Lovato, elogiando sua entrega artística, sensibilidade e domínio técnico no estúdio:

“Tem sido muito inspirador trabalhar com Demi e vivenciar sua jornada de crescimento contínuo. Ela é uma mestre no estúdio. Este álbum é sobre deixar as inibições de lado, e nos divertimos muito fazendo essas músicas! Isso transparece em todo o álbum.”

Até o momento, a nova faixa de Demi Lovato ainda não teve sua data de lançamento divulgada, o que tem deixado seus fãs ainda mais ansiosos pela novidade.