Doja Cat confirma conclusão do quinto álbum de estúdio Artista confirma término de novo projeto em post no X TMJ Brazil|Do R7 23/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 10h38 )

Doja Cat confirma conclusão do quinto álbum de estúdio TMJ Brazil

Na última segunda-feira (21), a rapper Doja Cat utilizou seu perfil na rede social X para anunciar que seu mais novo álbum de estúdio está oficialmente finalizado. Na publicação, a artista compartilhou uma frase escrita em francês — “L’album est complet.” (“O álbum está completo”, em tradução para o português) — acompanhada por um emoji de croissant. O novo projeto marcará o quinto álbum de estúdio da carreira da cantora. Até o momento, Doja já lançou os discos Amala (2018), Hot Pink (2019), Planet Her (2021) e Scarlet (2023), que compõem seu catálogo musical.

Em transmissões ao vivo realizadas com fãs no Instagram, Doja Cat revelou o nome de seu próximo trabalho. Ela contou que o álbum se chamará Vie, palavra francesa que significa “vida”.

Durante uma entrevista concedida à revista V Magazine, publicada no dia 1º de julho, a artista falou abertamente sobre os rumos sonoros do novo disco. Doja Cat não hesitou em assumir o gênero predominante do trabalho e refletiu sobre sua relação com a música pop:

“Eu realmente quero ser autoconsciente o suficiente para admitir o fato de que este é um projeto movido pelo pop. Eu sei que posso fazer música pop, e pop é simplesmente isso: é popular.”

Na mesma conversa, a rapper comentou sobre a maneira como o público costuma interpretar — e muitas vezes subestimar — a música pop. De forma crítica, ela destacou a maneira estereotipada como o gênero é tratado por parte da audiência:

“Começa a se tornar algo que é visto como um esporte por pessoas que são apenas espectadoras, que gostam, mas talvez também não respeitam, nem entendem o que é, que é só música… Elas veem como se fosse algum tipo de futebol para garotas e gays.”

Apesar do anúncio da finalização do disco, Vie ainda não teve sua data de lançamento divulgada oficialmente. Até o momento, nenhum single do projeto foi apresentado ao público. O último lançamento de Doja Cat foi a faixa “Lose My Mind”, parceria com o rapper Don Toliver, feita especialmente para a trilha sonora do longa F1: O Filme. Lançada no dia 30 de abril deste ano, a canção já acumula mais de 60 milhões de reproduções no Spotify.