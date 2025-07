Doja Cat satiriza campanha polêmica estrelada por Sydney Sweeney Com trocadilho controverso, campanha da marca de jeans divide opiniões e gera paródia viral TMJ Brazil|Do R7 30/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h58 ) twitter

Na última terça-feira (29), a rapper Doja Cat publicou um novo vídeo em seu perfil no TikTok, no qual satiriza a mais recente campanha publicitária estrelada pela atriz Sydney Sweeney para a marca de jeans American Eagle. A propaganda tem gerado grande repercussão nas redes sociais, especialmente por seu teor ambíguo e pelas interpretações com duplo sentido que despertou entre os internautas.

No comercial, Sydney Sweeney surge em um cenário dominado por tons suaves, com uma estética delicada que evoca sensações de leveza e introspecção. A produção investe em um trocadilho entre as palavras “genes” (referentes à hereditariedade, em inglês) e “jeans” (as calças jeans, produto da marca), propondo um texto que pretende soar sofisticado e provocador. No entanto, a escolha de palavras e o tom da mensagem foram amplamente interpretados pelo público como excessivamente forçados e até problemáticos, já que o discurso foi associado a, ideias com conotações eugenistas. Durante a narração, Sydney afirma:

“Os genes são passados de pais para filhos, muitas vezes determinando características como cor do cabelo, personalidade e até mesmo a cor dos olhos. Meus jeans/genes são azuis.”

Após assistir ao vídeo da campanha, Doja Cat reagiu de forma debochada e criativa. Em seu TikTok, ela grava a si mesma com o celular posicionado abaixo do queixo, adotando uma expressão nada séria e performando a narração original com entonação irônica. A rapper imita cada palavra dita por Sweeney, destacando o teor forçado e cômico do roteiro da campanha.

A publicação da cantora viralizou rapidamente, acumulando mais de 4 milhões de curtidas e ultrapassando a marca de 20 mil comentários. Muitos usuários elogiaram o timing cômico de Doja Cat e consideraram a sátira mais impactante que o próprio comercial. Apesar da grande repercussão, Sydney Sweeney não se pronunciou publicamente sobre a paródia feita por Doja Cat.