Dolly Parton reflete sobre fama e humildade em entrevista com Khloé Kardashian Ícone da música country, fala sobre espiritualidade, idolatria e a importância de se manter com os pés no chão, mesmo com tanta visibilidade... TMJ Brazil|Do R7 10/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h38 )

Dolly Parton reflete sobre fama e humildade em entrevista com Khloé Kardashian

Nesta quinta-feira (10), a lendária cantora e compositora Dolly Parton foi a convidada do podcast Khloé in Wonderland, apresentado pela socialite e influenciadora Khloé Kardashian. O episódio, lançado no YouTube e no Spotify, contou com mais de 55 minutos de conversas descontraídas e reveladorsa, abordando temas como os bastidores do show business e a maneira como o público enxerga grandes personalidades da mídia.

Com mais de seis décadas de carreira e um legado que atravessa gerações, Dolly Parton — conhecida por clássicos como “9 to 5”, “Jolene”, “Islands in the Stream” e “I Will Always Love You” — refletiu sobre o culto à celebridade e como lida com a imagem pública que construiu ao longo dos anos. Ao comparar como o público acompanha figuras como as Kardashians e a própria trajetória dela, a artista compartilhou um desejo constante de se manter verdadeira e acessível:

“Estar no show business, da forma como as pessoas acompanham vocês [as Kardashians] e como me acompanham… Eu peço a Deus todos os dias: ‘Não me deixe cair nisso. Se virem algo bom em mim, que eu encontre uma maneira de retribuir.’”

Demonstrando sua humildade como valores fundamentais para manter os pés no chão, Dolly explicou que evita alimentar uma imagem inalcançável, e destacou a importância de permanecer fiel a si mesma — mesmo com toda a visibilidade que carrega:

“Acho que é preciso ter muito cuidado. Essa é uma das razões pelas quais me mantenho muito humilde, e peço a Deus que me mantenha humilde e com os pés no chão — posso dizer com os pés firmes, mas com esses saltos! Ainda estou com os pés no chão, mesmo com esses saltos altos…”

Encerrando sua reflexão com uma mensagem sobre propósito e responsabilidade, a artista pontuou que não basta apenas ter fama ou alcance. Para ela, o mais importante é o impacto positivo que se pode causar:

“Você precisa representar algo bom. Se tiver a sorte de estar numa posição em que toca as pessoas, em que alcança as pessoas, é preciso fazer isso da maneira certa.”

Mesmo com décadas de estrada, Dolly Parton segue ativa e relevante na indústria musical. Recentemente, ela participou da faixa “TYRANT”, presente em “Cowboy Carter”, o aclamado álbum de Beyoncé que venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2025. A canção inclui uma releitura de “Jolene”, um dos maiores sucessos de Dolly Parton, que autorizou pessoalmente o uso da faixa e celebrou a abordagem contemporânea da artista texana.

Além disso, Dolly também colaborou com Sabrina Carpenter no remix de “Please Please Please”, lançado no dia 14 de fevereiro deste ano.