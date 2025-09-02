Drake abre o jogo sobre polêmicas e rumores em entrevista Rapper comenta suposta cirurgia no abdômen e responde a provocações de Metro Boomin. TMJ Brazil|Do R7 02/09/2025 - 14h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h38 ) twitter

Nesta terça-feira, foi ao ar uma entrevista com o rapper Drake. O intérprete de “God’s Plan” participou do programa Not This Again, apresentado por Bobbi Althoff. Durante a conversa, Drake abordou temas recentes de sua vida, incluindo rumores sobre uma suposta cirurgia plástica no abdômen e seu histórico de desentendimentos com o rapper Rick Ross e com Bobbi.

O episódio da entrevista teve um histórico conturbado: Drake havia cancelado sua participação em uma edição anterior do podcast, após a ida da entrevistadora à It’s All A Blur Tour, onde teria ocorrido uma desavença entre eles. A primeira entrevista entre Drake e Althoff ocorreu em 2023, no The Really Good Podcast, mas foi removida pouco tempo depois devido ao desentendimento. Durante a nova conversa, o rapper comentou sobre o episódio anterior:

“Você me fez sentir como se nossa entrevista fosse a razão de sua vida estar ruim. Então eu apenas falei que ia apagar a entrevista e que você nunca mais teria que vê-la em nenhum dia da sua vida.”

Drake também abordou os rumores sobre uma suposta cirurgia no abdômen, que surgiram após ele postar uma foto exibindo a barriga em junho deste ano. O cantor ainda comentou de forma bem-humorada a diss enviada por Metro Boomin em uma de suas faixas, na qual o produtor insinuou que Drake teria feito um BBL (sigla para Brazilian Butt Lift, procedimento estético para aumentar e modelar os glúteos).

‌



“Acho que foi só porque eu tinha acabado de sair da academia. Eu estava suado naquela foto. Talvez eu tenha exagerado na saturação ou algo assim. Exagerei. Elas não parecem assim. Você viu com seus próprios olhos.”

A entrevista, que reúne as personalidades por mais de 1 hora e 20 minutos, já ultrapassou 65 mil visualizações, mostrando o interesse do público pelo conteúdo e pelo relato direto do artista sobre sua vida pessoal e carreira.