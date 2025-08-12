Drake revela bastidores do álbum Iceman em live
Drake demonstra equilíbrio entre diversão e disciplina enquanto trabalha em seu próximo projeto musical
No último sábado (09), o renomado rapper canadense Drake marcou presença em uma transmissão ao vivo na plataforma Kick, gerando expectativa entre seus fãs e seguidores. O artista acessou a live de seu amigo e influenciador digital norte-americano, Adim Ross, figura conhecida por intermediar conversas descontraídas com celebridades do cenário musical e do entretenimento. Durante a interação, Drake revelou detalhes sobre seu atual momento profissional, destacando o intenso ritmo de trabalho que tem enfrentado na produção de seu próximo álbum, intitulado Iceman.
No último sábado (09), o renomado rapper canadense Drake marcou presença em uma transmissão ao vivo na plataforma Kick, gerando expectativa entre seus fãs e seguidores. O artista acessou a live de seu amigo e influenciador digital norte-americano, Adim Ross, figura conhecida por intermediar conversas descontraídas com celebridades do cenário musical e do entretenimento. Durante a interação, Drake revelou detalhes sobre seu atual momento profissional, destacando o intenso ritmo de trabalho que tem enfrentado na produção de seu próximo álbum, intitulado Iceman.
Em meio à conversa, o rapper comentou sobre a festa que acontecia próxima a ele, deixando transparecer o conflito entre a vontade de se divertir e o compromisso profissional. Com uma atitude determinada, Drake afirmou que passaria a noite inteiramente dedicado à gravação.
Em meio à conversa, o rapper comentou sobre a festa que acontecia próxima a ele, deixando transparecer o conflito entre a vontade de se divertir e o compromisso profissional. Com uma atitude determinada, Drake afirmou que passaria a noite inteiramente dedicado à gravação.
“Vou ficar acordado a noite toda gravando para o Iceman. Lá fora está rolando uma festa completa. Consigo ouvir umas mil pessoas, eles fazendo um festival de rua o dia todo. Eu vou correr para lá, vou me juntar a eles, tomar uns shots, voltar — tipo, só quero um pouco, sabe, quero sentir a vibe.”
“Vou ficar acordado a noite toda gravando para o Iceman. Lá fora está rolando uma festa completa. Consigo ouvir umas mil pessoas, eles fazendo um festival de rua o dia todo. Eu vou correr para lá, vou me juntar a eles, tomar uns shots, voltar — tipo, só quero um pouco, sabe, quero sentir a vibe.”
Em seguida, Adim Ross aproveitou para compartilhar sua opinião sobre o álbum, e revelou que ele já teve acesso antecipado ao projeto. O influenciador ressaltou a qualidade do trabalho, acrescentando uma avaliação positiva sobre as faixas que ouviu:
Em seguida, Adim Ross aproveitou para compartilhar sua opinião sobre o álbum, e revelou que ele já teve acesso antecipado ao projeto. O influenciador ressaltou a qualidade do trabalho, acrescentando uma avaliação positiva sobre as faixas que ouviu:
“Já ouvi o álbum inteiro do Iceman. Já ouvi tudo, ele me mandou o álbum completo antes… Ótimo álbum.”
“Já ouvi o álbum inteiro do Iceman. Já ouvi tudo, ele me mandou o álbum completo antes… Ótimo álbum.”
Reagindo ao elogio do amigo, Drake fez uma observação descontraída sobre a repercussão que tais comentários poderiam gerar entre o público e a mídia, antecipando possíveis mal-entendidos:
Reagindo ao elogio do amigo, Drake fez uma observação descontraída sobre a repercussão que tais comentários poderiam gerar entre o público e a mídia, antecipando possíveis mal-entendidos:
“Agora a galera vai dizer que você ficou decepcionado, sendo que você tá falando assim.”
“Agora a galera vai dizer que você ficou decepcionado, sendo que você tá falando assim.”
Até o momento, o álbum Iceman não possui uma data oficial de lançamento definida, mas já conta com dois singles previamente divulgados: “What Did I Miss” e “Which One”, faixa que traz a colaboração do rapper britânico Central Cee.
Até o momento, o álbum Iceman não possui uma data oficial de lançamento definida, mas já conta com dois singles previamente divulgados: “What Did I Miss” e “Which One”, faixa que traz a colaboração do rapper britânico Central Cee.