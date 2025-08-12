Drake revela bastidores do álbum Iceman em live Drake demonstra equilíbrio entre diversão e disciplina enquanto trabalha em seu próximo projeto musical TMJ Brazil|Do R7 12/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h38 ) twitter

No último sábado (09), o renomado rapper canadense Drake marcou presença em uma transmissão ao vivo na plataforma Kick, gerando expectativa entre seus fãs e seguidores. O artista acessou a live de seu amigo e influenciador digital norte-americano, Adim Ross, figura conhecida por intermediar conversas descontraídas com celebridades do cenário musical e do entretenimento. Durante a interação, Drake revelou detalhes sobre seu atual momento profissional, destacando o intenso ritmo de trabalho que tem enfrentado na produção de seu próximo álbum, intitulado Iceman.

Em meio à conversa, o rapper comentou sobre a festa que acontecia próxima a ele, deixando transparecer o conflito entre a vontade de se divertir e o compromisso profissional. Com uma atitude determinada, Drake afirmou que passaria a noite inteiramente dedicado à gravação.

“Vou ficar acordado a noite toda gravando para o Iceman. Lá fora está rolando uma festa completa. Consigo ouvir umas mil pessoas, eles fazendo um festival de rua o dia todo. Eu vou correr para lá, vou me juntar a eles, tomar uns shots, voltar — tipo, só quero um pouco, sabe, quero sentir a vibe.”

Em seguida, Adim Ross aproveitou para compartilhar sua opinião sobre o álbum, e revelou que ele já teve acesso antecipado ao projeto. O influenciador ressaltou a qualidade do trabalho, acrescentando uma avaliação positiva sobre as faixas que ouviu:

‌



“Já ouvi o álbum inteiro do Iceman. Já ouvi tudo, ele me mandou o álbum completo antes… Ótimo álbum.”

Reagindo ao elogio do amigo, Drake fez uma observação descontraída sobre a repercussão que tais comentários poderiam gerar entre o público e a mídia, antecipando possíveis mal-entendidos:

‌



“Agora a galera vai dizer que você ficou decepcionado, sendo que você tá falando assim.”

Até o momento, o álbum Iceman não possui uma data oficial de lançamento definida, mas já conta com dois singles previamente divulgados: “What Did I Miss” e “Which One”, faixa que traz a colaboração do rapper britânico Central Cee.