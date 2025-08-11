Duda Beat rebate críticas sobre duração de suas músicas Cantora pernambucana lança esse delírio vol.1 e afirma que não seguirá a tendência de faixas cada vez mais curtas no streaming. TMJ Brazil|Do R7 11/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 09h18 ) twitter

No último domingo (10), a cantora pernambucana Duda Beat, um dos nomes mais expressivos da cena pop brasileira, conhecida por mesclar elementos do brega, MPB e música eletrônica em uma sonoridade única, recorreu ao seu perfil na rede social X para responder a críticas recorrentes sobre seu trabalho. Entre os comentários que recebe com frequência, um dos mais comuns diz respeito ao tempo de duração de suas músicas. Em seu tweet, a artista explicou que muitas dessas observações vêm acompanhadas de sugestões para que suas faixas sejam mais curtas, adaptando-se ao consumo acelerado das plataformas de streaming.

“Vocês sabiam que já me disseram que eu deveria fazer músicas mais curtas? Também já ouvi que canções sem introdução ou com introduções rápidas são menos ‘puláveis’.”

Ao falar sobre o processo criativo de seu novo EP, esse delírio vol.1, lançado recentemente, Duda Beat reforçou que, ao contrário do que alguns esperam, o projeto não foi pensado para seguir a tendência de músicas cada vez mais breves. Seu objetivo foi oferecer ao público tempo e espaço para vivenciar a experiência musical de forma mais profunda.

“O meu EP não tem nenhuma música com menos de 3 minutos e duas com mais de 4. Eu me pergunto… por que estamos sempre com tanta pressa? Se a música existe para nos fazer sentir, mas nem para isso temos mais tempo, qual é o sentido da existência dela?”

‌



Disponível desde a última sexta-feira (08), esse delírio vol.1 conta com participações de AJULIACOSTA, TZ da Coronel e Boogarins. No comunicado que marcou o anúncio do projeto, Duda Beat descreveu o EP como um “aquecimento” para o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, que se somará à discografia formada por Sinto Muito (2018), Te Amo Lá Fora (2021) e Tara e Tal (2024). Dentro do novo EP da artista, a faixa mais curta é “Casa”, com 3 minutos e 8 segundos de duração, enquanto a mais longa, “fuga”, tem 4 minutos e 11 segundos.

No mesmo anúncio, Duda Beat já havia adiantado que sua maior motivação para lançar o EP foi o prazer de produzir música de forma livre e espontânea, sem se prender a expectativas externas.

‌



“O meu novo EP, que antecede o DB4, nasce dessa liberdade de deixar fluir a verdade mais sincera do meu coração. Sendo somente eu, apenas me divertindo e curtindo o processo de compartilhar músicas que podem ser elas mesmas. Sem qualquer expectativa minha ou do mundo. É na liberdade que esse repertório tem a chance de se conectar com você de forma sutil.”

Ainda não há confirmação oficial sobre a data de lançamento do quarto álbum de estúdio de Duda Beat. No entanto, após a chegada do novo EP, fãs já especulam que o aguardado projeto possa ser lançado ainda este ano.