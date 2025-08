Ed Sheeran fala sobre autenticidade nos shows e música favorita das filhas Durante entrevista ao Beta Squad, o cantor revela que nunca dubla ao vivo TMJ Brazil|Do R7 06/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No dia 26 de julho, o cantor Ed Sheeran participou do programa Adivinhe o Cantor, exibido no canal do YouTube Beta Squad. Durante as dinâmicas do quadro, o artista britânico se envolveu em conversas descontraídas com os apresentadores e participantes, abordando temas como fama, processo criativo, experiências em turnês e curiosidades da carreira. Em um dos momentos mais comentados da entrevista, Ed Sheeran foi questionado sobre a prática de dublagem em apresentações ao vivo, um recurso que alguns artistas utilizam para manter a performance vocal consistente. Demonstrando sinceridade e reforçando seu compromisso com a autenticidade no palco, ele afirmou:

“Não tem como disfarçar, porque sou só eu com um pedal de loop e um violão.”

Ao ser instigado a comentar sobre sua relação com a voz em situações adversas, como possíveis problemas vocais em dia de show, o cantor demonstrou resiliência e profissionalismo, dizendo que evita cancelar compromissos, mesmo quando não está em perfeitas condições vocais:

“Mas eu nunca cancelaria um show por causa da minha voz. Eu sempre daria um jeito, mesmo que ela estivesse um pouco rouca.”

‌



Encerrando o assunto, Sheeran refletiu sobre a indústria musical e o comportamento de outros artistas. Segundo ele, embora alguns cantores utilizem dublagem em suas performances, dificilmente assumem isso publicamente, preferindo manter uma imagem de perfeição vocal:

“Acho que, se você é um cantor profissional, mesmo que faça dublagem — porque há cantores profissionais que dublam, mas nunca admitiriam isso.”

‌



Em outra ocasião, durante sua participação no podcast Not Gonna Lie, apresentado por Kylie Kelce, Ed Sheeran abriu espaço para uma conversa mais íntima e familiar. Ao ser questionado sobre quais músicas suas são mais queridas pelas filhas, Lyra, de 3 anos, e Jupiter, de 4, o cantor revelou que a faixa “Sapphire”, composta e produzida por ele mesmo, é a favorita das pequenas.

Ao relembrar o contexto da criação da música, Sheeran falou com carinho sobre a participação indireta das filhas no processo de gravação. Ele destacou a viagem que fizeram à Índia, onde estiveram presentes durante as sessões de estúdio e puderam testemunhar momentos únicos da produção:

‌



“Sapphire. E a Sapphire desde o começo, tipo, eles foram até a Índia quando eu fiz aquele disco e estavam no estúdio enquanto a gente gravava todas as tablas e santoors, elas viram tudo aquilo acontecer.”

Na sequência, ele explicou que o afeto das filhas pela música pode estar ligado tanto ao conteúdo sonoro quanto à vivência emocional associada à criação da faixa. Segundo Ed Sheeran, as meninas já se familiarizaram completamente com a canção:

“E acho que é só porque… não sei. Eles já sabem a maioria das letras dessa música agora.”

Lançada em 5 de junho, “Sapphire” já ultrapassou 128 milhões de reproduções no Spotify, consolidando-se não apenas como um sucesso de público, mas também como uma obra carregada de significado pessoal para o cantor e sua família.