Eminem e a voz dos fãs: conheça o documentário Stans

Nesta quarta-feira (06), estreia o mais novo projeto de Eminem: o filme Stans. A produção se propõe a ser um documentário sobre a trajetória do rapper, mas contada a partir da perspectiva de seus fãs mais devotos, conhecidos como stans, termo popularizado pela própria obra do artista. Eminem assina a produção do longa ao lado de seu empresário Paul Rosenberg e do cineasta Antoine Fuqua. Para divulgar o projeto, o produtor Paul Rosenberg e o diretor Steven Leckart concederam uma entrevista à Billboard, oferecendo mais detalhes sobre o conceito e a construção do documentário.

Durante a conversa, Paul Rosenberg foi questionado sobre como surgiu a ideia de realizar Stans e qual foi a motivação por trás de finalmente aceitar produzir um documentário sobre a carreira de Eminem, algo que o rapper sempre evitou ao longo dos anos. O produtor explicou que, apesar de muitos convites ao longo do tempo, Eminem nunca se identificou com esse tipo de abordagem tradicional:

“Marshall foi abordado, e continua sendo abordado, com frequência sobre a possibilidade de fazer um documentário sobre sua carreira. Mas ele sempre enxergou esse tipo de projeto como algo que as pessoas fazem quando estão encerrando suas atividades profissionais, refletindo sobre o passado. Ou então como algo que se faz sobre uma figura pública que já não está mais viva para contar a própria história.”

Rosenberg continuou explicando que Eminem não se via no mesmo ponto de outros artistas que decidem olhar para trás e encerrar um ciclo, e que essa visão foi fundamental para moldar o conceito do projeto:

“Ele simplesmente não se vê nesse estágio da carreira; continua compondo, permanece relevante e ativo, e não se interessava por essa abordagem clássica e retrospectiva. Por isso, recusamos incontáveis propostas ao longo do tempo.”

O produtor também compartilhou qual foi o caminho criativo que despertou o interesse do rapper para, finalmente, dar vida a um projeto documental. Segundo ele, a chave estava em reverter a lógica tradicional e colocar os fãs no centro da narrativa:

“O desafio era criar algo que proporcionasse a ele a chance de fazer algo autêntico, instigante e diferente de tudo o que já foi feito. Considerando a música ‘Stan’, a conexão direta com os fãs e a forma intensa como alguns deles expressam sua admiração, pensei: e se virássemos a câmera para eles e registrássemos suas histórias? Se conseguíssemos reunir relatos interessantes o suficiente, talvez conseguíssemos construir o filme a partir dessa ótica.”

Já o diretor Steven Leckart, responsável por traduzir a proposta visual e estrutural do documentário, comentou sobre o impacto da música “Stan” e como ela serviu de guia criativo para a construção do longa. Leckart destacou a importância de encontrar uma linguagem cinematográfica que fizesse jus à natureza única da canção:

“‘Stan’ é uma das composições mais originais e marcantes já escritas. Pensar em como traduzir esse universo para um filme igualmente não convencional foi uma oportunidade incrível de criar algo verdadeiramente singular.”