Ethel Cain revela mais uma faixa do álbum "willoughby tucker, i'll always love you" Após o EP Perverts, cantora se prepara para lançar seu segundo álbum de estúdio no dia 8 de agosto. TMJ Brazil|Do R7 02/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h37 )

Nesta quarta-feira (02), a cantora norte-americana Ethel Cain deu mais um passo na divulgação de seu aguardado segundo álbum de estúdio, intitulado “willoughby tucker, i’ll always love you”. A nova faixa, “f* my eyes”, já está disponível em todas as plataformas digitais e chega como o segundo single do disco, que será lançado oficialmente no dia 8 de agosto. Este é o segundo trabalho lançado por Ethel Cain em 2025, sucedendo o EP “Perverts”, apresentado em janeiro.

A divulgação do álbum começou no início de junho, com o lançamento de “Nettles”, uma faixa intensa e melancólica com oito minutos de duração. Em uma publicação no Instagram, a artista compartilhou detalhes sobre o momento em que começou a compor a música, revelando que a canção surgiu enquanto ela vivia na mesma casa onde finalizou seu aclamado álbum anterior, Preacher’s Daughter. Segundo Ethel, esse contexto afetivo ajudou a moldar o tom da nova faixa:

“Essa foi a primeira música que escrevi na casa do Alabama onde finalmente terminei Preacher’s Daughter. Eu ainda nem sabia direito que história estava escrevendo, mas acho que, inconscientemente, por já saber como Preacher’s Daughter iria terminar, eu queria voltar no tempo para um momento de doçura.”

Além disso, a cantora aproveitou a publicação para expressar o quanto se dedicou ao processo de composição e produção da faixa, que passou por diversas versões ao longo de quatro anos:

“Espero que você aproveite o verde — eu amo essa música com todo o meu coração (e todas as suas 10 versões ao longo desses últimos 4 anos).”

Antes de iniciar a era “willoughby tucker”, Ethel Cain lançou em 8 de janeiro de 2025 o EP “Perverts”, que reúne nove faixas inéditas e mantém a assinatura densa e atmosférica da artista. No período de lançamento, Ethel compartilhou com os fãs que o projeto foi construído a partir de novas referências artísticas e experiências que a marcaram profundamente. Em especial, ela destacou a inspiração provocada por um artista visual com quem se conectou durante o processo criativo:

“Trabalhar em Perverts trouxe muitas experiências novas para a minha vida, além de novas escritas e obras de arte que considerei profundamente inspiradoras. Isso inclui um artista que conheci, teeth eater, que vem criando trabalhos em sintonia com o que venho postando no Tumblr para Perverts desde o outono do ano passado.”

Ethel Cain concluiu seu depoimento comentando sobre o impacto desse artista em sua produção e expressando gratidão pelo encontro criativo:

“Ele é incrivelmente talentoso e realmente alimentou meu fogo criativo enquanto eu finalizava o projeto. Queria apenas compartilhar um pouco do trabalho dele e alguns retratos meus que tenho amado profundamente ultimamente.”