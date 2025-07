Frank Ocean retribui unfollow de Tyler, The Creator no Instagram Após anos de amizade e colaboração criativa, os músicos dão sinais de afastamento nas redes e despertam especulações entre fãs TMJ Brazil|Do R7 28/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h18 ) twitter

No último sábado (26), o cantor Frank Ocean retribuiu o unfollow recebido do rapper Tyler, The Creator na plataforma Instagram. Tyler havia deixado de seguir Frank Ocean na última quinta-feira (24), poucos dias após o lançamento de seu nono álbum de estúdio, Don’t Tap The Glass, divulgado na segunda-feira. Desde então, fãs passaram a especular os motivos por trás da atitude de ambos os artistas, levantando hipóteses sobre um possível desentendimento entre os dois, que mantinham uma amizade de longa data.

A relação entre Frank Ocean e Tyler, The Creator foi construída ao longo de vários anos e rendeu diversas colaborações marcantes. Entre as faixas em que trabalharam juntos estão “SHE”, “Window”, “Where This Flower Blooms”, “911/Mr. Lonely”, “Slater” e “PartyIsntOver/Campfire/Bimmer”, que fazem parte dos álbuns Goblin (2011), Wolf (2013) e Flower Boy (2017), todos de Tyler. Já em sua carreira solo, Frank contou com a participação de Tyler na faixa “Biking”, lançada em 10 de abril de 2017.

Mais recentemente, Frank Ocean apareceu no álbum Call Me If You Get Lost, lançado por Tyler em 25 de junho de 2021. Na ocasião, o cantor de “Chanel” fez uma participação especial na faixa “LEMONHEAD”, com um discurso breve e descontraído que chamou a atenção dos ouvintes. Em seu trecho, Frank narra com bom humor e referências inusitadas:

“Meu irmão está correndo o dedo em torno do Ai Weiwei, Ai Veivei. Eu tenho essa m**da na minha bancada como uma tigela de frutas, isso é como uma centena de prateleiras. Eu gosto da cor verde, em todas as tonalidades. Eu gosto da vida. Minha, tipo, minha vida.”

A música, que também conta com a participação do rapper 42 Dugg, acumula mais de 129 milhões de reproduções no Spotify desde seu lançamento. Essa aparição pode ter sido uma das últimas interações públicas entre os dois artistas, reforçando a ideia de um possível afastamento recente.