GloRilla nega prisão por drogas e denuncia invasão de domicílio Rapper afirma que teve residência violada enquanto se apresentava e critica conduta policial após descoberta de maconha no local TMJ Brazil|Do R7 25/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 08h37 )

GloRilla nega prisão por drogas e denuncia invasão de domicílio TMJ Brazil

Na última quinta-feira (24), começaram a circular rumores de que a rapper GloRilla havia sido presa por porte de drogas no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela revista de entretenimento norte-americana TMZ, a artista foi de fato conduzida à delegacia. O portal publicou imagens do mug shot — nome dado à fotografia policial registrada no momento da prisão — e informou que a rapper foi liberada posteriormente, após pagar uma fiança no valor de 22 mil dólares. No entanto, contrariando a versão amplamente divulgada pela mídia, GloRilla utilizou sua conta no Twitter para se manifestar sobre o episódio e oferecer sua própria versão dos fatos.

Em sua publicação, a rapper explicou que sua residência foi invadida no mesmo dia em que ela se apresentava em Indianápolis, durante o Jogo das Estrelas da WNBA. Ela criticou a conduta das autoridades, alegando que, ao invés de se concentrarem em investigar o crime de invasão domiciliar, os agentes desviaram o foco para a quantidade de maconha encontrada em sua casa.

“LOUCURA! Minha casa foi invadida no sábado enquanto eu estava em Indianápolis me apresentando no Jogo das Estrelas da WNBA, e em vez de focarem em encontrar os suspeitos, eles focaram em um pouco de cannabis.”

No trecho final da publicação, GloRilla esclareceu que não chegou a ser presa de fato, ressaltando que nem sequer estava presente no local no momento da invasão. Com tom de ironia, ela questionou a lógica da situação, destacando que, apesar de ser a vítima de um crime, acabou sendo tratada como infratora pelas autoridades.

“Então não, eu não fui presa, minha casa foi assaltada, eu não estava em casa. Resumindo: minha casa é invadida e eu sou a única que acaba sendo presa. E é sobre isso.”

Apesar da polêmica e do transtorno causado pelo caso, GloRilla mantém sua agenda de apresentações inalterada. A artista tem show confirmado para esta sexta-feira (25), em Memphis, no Tennessee, onde sobe ao palco do FedExForum, uma das principais arenas de espetáculos da região. Após essa apresentação, ela fará uma breve pausa nos compromissos ao vivo, retornando aos palcos apenas no dia 16 de agosto, quando se apresenta no Horseshoe Casino, na cidade de Baltimore, no estado de Maryland.