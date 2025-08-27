Gracie Abrams celebra noivado de Taylor Swift durante show Cantora parou a apresentação para dedicar palavras à amiga antes de cantar o dueto “us” TMJ Brazil|Do R7 27/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 14h38 ) twitter

Na última terça-feira (26), a cantora Gracie Abrams interrompeu sua apresentação na Cidade do México para compartilhar um momento especial com o público. Na mesma data, havia sido anunciado o noivado do jogador de futebol americano Travis Kelce com Taylor Swift, grande amiga e parceira musical de Abrams. Sensibilizada pela notícia, a artista decidiu fazer uma homenagem antes de interpretar o dueto “us”, canção produzida em colaboração com Swift.

Em um vídeo gravado por um fã presente no Pepsi Center WTC, onde ocorreu o show, é possível ver o instante em que Gracie Abrams pede à plateia que se una a ela em uma demonstração de carinho e reconhecimento à amiga recém-noiva. Ao introduzir a música, a cantora dirigiu-se ao público com emoção e disse:

“Sinto que deveríamos dar um grande parabéns à Taylor, que não está aqui, mas todo mundo, apenas parabéns para ela. Sinto que ela está aqui conosco esta noite por causa dessa música.”

A colaboração entre Gracie Abrams e Taylor Swift conquistou grande destaque desde o lançamento. O dueto foi indicado à última edição do Grammy Awards na categoria de Melhor Colaboração de Duo ou Grupo e já ultrapassa a marca de 237 milhões de reproduções no Spotify, figurando entre as faixas mais ouvidas do álbum Secrets of Us. O disco, lançado em 21 de junho, reúne sucessos como “I Love You, I’m Sorry”, “Risk” e “Close To You” em sua versão standard, além de acrescentar canções populares como “That’s so True” na edição deluxe, divulgada em 18 de outubro.

‌



O gesto de celebração não partiu apenas de Gracie Abrams. Durante sua própria apresentação na última terça-feira (26), o rapper Lil Wayne também interrompeu o show para enviar felicitações ao casal. Além de desejar felicidades pelo casamento, o artista ainda improvisou um apelido divertido para a união entre Taylor e Travis.

“Travis e minha garota, vocês já conhecem Taylor. Traylor! É assim que os chamamos. Parabéns.”

Lil Wayne segue em turnê e sua próxima apresentação acontece nesta sexta-feira (29), em Phoenix, Arizona. Em setembro, o rapper levará sua série de shows para diferentes estados norte-americanos, passando por Washington, Califórnia, Texas, Novo México, Oklahoma, Alabama, Tennessee, Carolina do Norte e Geórgia.