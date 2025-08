Hayley Williams une música e beleza em nova fase como artista independente Cantora lança faixas inéditas em ação conjunta com a Good Dye Young e celebra liberdade criativa após o fim do contrato com gravadora... TMJ Brazil|Do R7 01/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h38 ) twitter

Hayley Williams une música e beleza em nova fase como artista independente

Na última quinta-feira (31), a cantora Hayley Williams concedeu uma entrevista à revista Business of Fashion. Na ocasião, a artista abordou sua nova fase na música como artista independente, após o encerramento do contrato com a gravadora Atlantic Records e o fim da parceria da banda Paramore com o selo. Hayley também refletiu sobre os caminhos criativos que vem trilhando à frente de sua marca de tintas para cabelo, a Good Dye Young.

Recentemente, Hayley Williams disponibilizou 17 novas faixas em seu site oficial, dando continuidade à sua produção solo, que se intensificou após a pandemia. Sua trajetória individual já havia rendido os álbuns Petals for Armor (2020) e FLOWERS for VASES/descansos (2021). Após um breve período no ar, as músicas foram retiradas do site e relançadas posteriormente em sua página do Spotify. O lançamento desse novo material foi feito em parceria com a Good Dye Young: dentro da embalagem de uma das cores de tintura, havia um código exclusivo que permitia o acesso às faixas, unindo os dois universos criativos de Hayley.

Ao ser questionada sobre seu papel como criadora independente, tanto no campo musical quanto na gestão da Good Dye Young, Hayley Williams destacou o sentimento de liberdade que tem experimentado. A sinergia entre a marca e o lançamento das novas músicas simboliza essa nova fase em sua carreira.

“Na minha carreira musical, estou independente pela primeira vez em duas décadas. Ver essas duas partes da minha vida criativa virem acompanhadas de uma liberdade real, e sentir que não precisávamos abrir mão disso, foi essencial.”

‌



A Good Dye Young, marca cofundada por Hayley Williams, vem ganhando notoriedade e se consolidando como uma referência no mercado de coloração capilar. Na entrevista, a cantora revelou que está desenvolvendo um novo projeto em colaboração com o cofundador Brian O’Conner, que busca criar linhas exclusivas de tinturas em parceria com outros artistas.

“Tem se tornado essa coisa nova, chamada Creator Colors. Vamos trabalhar com vários artistas – certamente muitos da indústria musical – que terão sua própria assinatura. Aquelas cores serão exclusivamente deles.”

A iniciativa Creator Colors já está em andamento e contou com a participação de nomes de destaque. Entre eles está a cantora SZA, que utilizou mechas em tom rosa cintilante criadas por Devante Turnbull, e Addison Rae, que incorporou as cores da Good Dye Young no videoclipe e na arte de capa de seu single, Headphones On.