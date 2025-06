João Gomes revela detalhes da nova turnê pelos Estados Unidos Forrozeiro deve passar por cidades como Califórnia, New Jersey e Flórida; saiba quando TMJ Brazil|Do R7 27/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h16 ) twitter

João Gomes revelou, nesta sexta-feira (27), os detalhes da nova turnê que fará pelos Estados Unidos em novembro deste ano. Por meio de uma publicação no Instagram, o cantor — conhecido por misturar ritmos como forró de vaquejada e piseiro — divulgou as cidades e datas dos shows. “Em novembro, a gente vai estar cantando e levando o nosso forró pra Califórnia, New Jersey e Flórida!”, escreveu o artista no anúncio. Esta será a segunda vez que João Gomes se apresenta nos Estados Unidos, e a esposa dele, Ary Mirelle, entrou na brincadeira nos comentários: “Leva eu e os meninos”, escreveu.

A turnê começa no dia 14 de novembro, em São Francisco, na Califórnia. No dia seguinte, 15 de novembro, o cantor se apresenta em Newark, em New Jersey, e encerra a passagem pelo território americano no dia 16, com show em Orlando, na Flórida.

Apesar de ser pai do pequeno Jorge, de 1 ano e cinco meses, e de a esposa estar grávida do segundo filho, que se chamará Joaquim, João Gomes segue conciliando a carreira com a paternidade. Logo no retorno ao Brasil, o artista dará continuidade à turnê “Dominguinho”, um projeto acústico em parceria com Jota.pê e Mestrinho. No dia 29 de novembro, João Gomes se apresentará na cidade de Recife (PE) e, em dezembro, tem shows programados nas cidades de Fortaleza (CE), Belém (PA), Salvador (BA) e Brasília (DF).

Em entrevista recente à revista Billboard, João Gomes revelou que a terapia foi um dos fatores fundamentais para a construção do álbum que dá nome à turnê: “Eu comecei a cuidar da parte psicológica antes do ‘Dominguinho’. Pelo fato de eu já estar me cuidando, esse álbum me fez perceber novas reações e um novo João. A ansiedade hoje é um desespero. A gente quer tudo instantaneamente. Fica difícil enxergar a grandeza das pessoas ao seu lado”, relatou.

