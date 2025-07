Justin Bieber deve estrear em 2º lugar na Billboard com novo álbum SWAG Segundo projeções da Hits Daily Double, Travis Scott e Jackboys lideram com o lançamento surpresa Jackboys 2 TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h19 ) twitter

O novo álbum de Justin Bieber, SWAG, tem estreia prevista para a segunda posição na Billboard 200, ranking que lista os álbuns mais consumidos semanalmente nos Estados Unidos. A estimativa foi divulgada na última terça-feira (15) pela revista especializada Hits Daily Double (HDD).

De acordo com as projeções, o disco deve vender mais de 165 mil cópias na semana de lançamento, incluindo aproximadamente 6.500 unidades em formato físico. O topo da parada, no entanto, deve ficar com o lançamento surpresa de Jackboys 2, novo projeto de Jackboys e Travis Scott, lançado no último domingo (13), com previsão de mais de 253 mil cópias vendidas — sendo 188 mil em edições físicas.

Caso a previsão se concretize, SWAG pode se tornar um dos poucos álbuns de Justin Bieber a não alcançar o primeiro lugar em sua estreia. Justin Bieber conquistou a primeira colocação com todos os seus álbuns de estúdio, sendo eles o Purpose (2015), Justice (2021), “My World 2.0” (2010) e o EP de natal Under the Mistletoe (2011). O cantor de “Sorry” só não alcançou o topo com o EP “My World”.

Além das estreias de Justin Bieber e Travis Scott, o novo ranking promete movimentações significativas: o cantor country Morgan Wallen, que figurou no top 2 por quase dois meses, deve cair posições. Seu álbum ainda deverá registrar mais de 150 mil cópias vendidas na semana, mas ficará atrás dos lançamentos mais recentes.

Outras estreias previstas incluem o aguardado álbum do Clipse, Let God Sort ’Em Out, que deve conquistar a quarta posição com mais de 90 mil cópias vendidas. Em quinto lugar, aparece a trilha sonora do filme Kpop Demon Hunters, considerada a nova sensação do momento, com estimativa de 85 mil cópias. Fechando o top 6, o grupo sul-coreano Twice deve marcar presença com seu novo álbum This Is For, projetado para vender cerca de 83 mil cópias.