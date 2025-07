Justin Bieber lançará novo álbum com 20 faixas e colaborações de peso Cantor canadense retoma carreira com novo projeto, três anos após o lançamento de “Justice”, indicado ao Grammy TMJ Brazil|Do R7 10/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h18 ) twitter

Nesta quinta-feira (10), Justin Bieber pegou os fãs de surpresa ao anunciar o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio, previsto para a madrugada desta sexta-feira (11). O anúncio inesperado causou grande comoção nas redes sociais e marca o retorno do cantor canadense aos álbuns após três anos de hiato — seu último trabalho foi o disco Justice (2021), indicado ao Grammy de Álbum do Ano.

Os primeiros indícios do lançamento começaram a circular após outdoors com a palavra “SWAG” aparecerem em locais estratégicos dos Estados Unidos. Pouco depois, o veículo The Hollywood Reporter confirmou que o novo álbum de Bieber seria lançado ainda nesta semana. Segundo a publicação, o projeto contará com colaborações de nomes de peso como a rapper Sexyy Red e os rappers Gunna e Cash Cobain — embora ainda não tenham sido reveladas as faixas em que os artistas aparecem.

Além das participações, o material promocional do álbum inclui imagens de Justin Bieber, sua esposa Hailey Bieber e o filho do casal, Jack Blues Bieber, marcando também o primeiro registro visual de uma era musical que une família e carreira. Este novo trabalho representa o retorno oficial de Bieber aos lançamentos solo, após quase dois anos desde sua última colaboração, no remix da faixa Snooze, de SZA, divulgado em 15 de setembro de 2023.

A revelação das faixas aconteceu de forma inusitada: os títulos foram exibidos em um telão instalado em um dos principais pontos de Nova York. Ao todo, o disco conta com 20 músicas. Confira os títulos das faixas:

Com esse lançamento, Justin Bieber reacende a expectativa dos fãs por uma nova fase na carreira