Justin Bieber não estreia no topo da Billboard 200 pela primeira vez Mesmo com mais de 167 mil cópias vendidas, novo álbum "SWAG" ficou atrás de "Jackboys 2" de Travis Scott TMJ Brazil|Do R7 22/07/2025 - 11h19 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h19 )

Na última segunda-feira (21), foram divulgados os números de desempenho do novo álbum de Justin Bieber durante sua semana de estreia nas principais paradas musicais dos Estados Unidos, especificamente a Billboard 200 e a Billboard Hot 100. Os dados correspondem ao recém-lançado projeto do cantor, o álbum “SWAG”, disponibilizado em 11 de julho deste ano.

Pela primeira vez em sua trajetória musical, Justin Bieber não alcançou o primeiro lugar na estreia de um álbum na Billboard 200, parada que contabiliza os discos mais vendidos no território norte-americano a cada semana. Nesta ocasião, o cantor comercializou mais de 167 mil cópias de “SWAG”, número expressivo, mas insuficiente para superar o desempenho de “Jackboys 2”, projeto colaborativo entre Jackboys e Travis Scott, que vendeu mais de 251 mil unidades em sua semana de lançamento. Confira, abaixo, os números de estreia dos álbuns anteriores de Bieber nessa mesma parada:

My World: 137 mil cópias (#1)

My World 2.0: 283 mil cópias (#1)

Under The Mistletoe: 210 mil cópias (#1)

Believe: 374 mil cópias (#1)

Purpose: 649 mil cópias (#1)

Changes: 231 mil cópias (#1)

Justice: 154 mil cópias (#1)

SWAG: 167 mil cópias (#2)

Outro feito inédito em sua carreira foi alcançado nesta semana: Justin Bieber se tornou o primeiro artista a estrear simultaneamente um álbum e uma faixa na segunda colocação das paradas Billboard 200 e Billboard Hot 100, respectivamente. Além do segundo lugar conquistado com “SWAG”, o cantor também emplacou a canção “DAISIES” diretamente na vice-liderança da parada de singles. A música foi superada apenas pelo sucesso “Ordinary”, de Alex Warren, que garantiu o topo do ranking.

Apesar de não ter alcançado o primeiro lugar em nenhuma das duas principais listas, o desempenho comercial de Bieber permanece sólido. Das 21 faixas que compõem o novo álbum, 16 conseguiram estrear na Billboard Hot 100.

#2. Daisies

#17. Yukon

#18. Go Baby

#21. All I Can Take

#33. Way It Is

#35. Things You Do

#37. Walking Away

#49. Butterflies

#56. Devotion

#57. Sweet Spot

#59. First Place

#70. Swag

#79. Too Long

#83. Glory Voice Memo

#84. Dadz Love

#86. 405