Kendrick Lamar confirma show único no Brasil em setembro; veja preços e detalhes Rapper americano retorna ao país para show solo no dia 30 de setembro, com abertura do duo argentino Ca7riel & Paco Amoroso. TMJ Brazil|Do R7 02/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 14h57 )

Nesta quarta-feira (2), tiveram início as vendas gerais para o show do rapper Kendrick Lamar no Brasil. A apresentação será realizada no dia 30 de setembro, no Estádio Morumbis, em São Paulo, como parte da turnê “Grand National Tour”. A turnê é promovida em parceria com a cantora norte-americana SZA, mas, até o momento, a artista de “Kill Bill” não foi confirmada para a data no Brasil.

Poucas horas após a abertura da venda geral, as meias-entradas para os setores Pista Premium, Pista Comum e Cadeira Superior já estavam esgotadas. O show marca o retorno de Kendrick Lamar ao país dois anos após sua apresentação no festival GP Week, em 2023, realizado no Allianz Parque — evento que também contou com nomes como Halsey, Machine Gun Kelly e Swedish House Mafia. Esta será a primeira apresentação solo de Kendrick no Brasil, fora do circuito de festivais.

Além do Brasil, Kendrick confirmou outras datas pela América Latina. A turnê passará por:

A abertura do show em São Paulo ficará por conta do duo argentino de rap Ca7riel & Paco Amoroso.

O repertório da “Grand National Tour” deve incluir os principais sucessos da carreira de Kendrick Lamar, além de músicas do álbum “GNX”, lançado em 2024. A pré-venda exclusiva para clientes do Banco Santander, patrocinador oficial do evento, foi realizada nos dias anteriores.

Os valores dos ingressos da passagem da “Grand National Tour” já foram revelados, o ingresso mais caro sairá por R$990 na inteira. Confira abaixo os valores: