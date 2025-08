Lady Gaga pode surpreender fãs com música inédita na série Wandinha Segundo a Variety, a faixa “Dead Dance” já tem até videoclipe gravado; cantora se junta a elenco estrelado TMJ Brazil|Do R7 05/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h38 ) twitter

A cantora Lady Gaga deverá lançar uma nova faixa nas próximas semanas, segundo informações divulgadas pela revista norte-americana Variety. A publicação afirma que a artista, que participará da segunda temporada da aclamada série Wandinha, produziu uma música inédita intitulada “Dead Dance”, criada especialmente para a trilha sonora da nova fase da produção. Ainda de acordo com a revista, Gaga já teria, inclusive, gravado um videoclipe para acompanhar o lançamento da canção.

A Variety também revelou que a equipe responsável pela produção de “Dead Dance” é a mesma que colaborou com a cantora em seu álbum mais recente, “Mayhem”, disponibilizado ao público no dia 7 de março deste ano. Os rumores indicam que Andrew Watt, conhecido por seus trabalhos nos álbuns Norman Fcking Rockwell* (2019), de Lana Del Rey, e Future Nostalgia (2020), de Dua Lipa, está envolvido no novo projeto. Outro nome especulado é o de Cirkut, produtor que participou da criação de Brat (2024), de Charli xcx, e Caprisongs (2022), de FKA Twigs. Ambos são apontados como peças-chave na produção da nova faixa de Gaga.

Devido à agenda de apresentações da The Mayhem Tour, Lady Gaga não pôde comparecer à pré-estreia da nova temporada de Wandinha. No entanto, a artista faz parte do elenco da série, que já conta com nomes de destaque como Jenna Ortega e Catherine Zeta-Jones. Nesta nova fase, Gaga interpretará Rosaline Rotwood, uma professora lendária da Escola Nunca Mais, cuja história promete ser importante para os eventos que se desenrolarão ao longo da temporada.

Durante a premiere da temporada, a Variety teve acesso a uma entrevista com o diretor da série, Tim Burton, que comentou sobre a experiência de trabalhar com Lady Gaga nos bastidores. Ele também mencionou a possibilidade de colaborar com a cantora em futuros projetos, o que gerou ainda mais expectativa entre os fãs da artista.

Sobre sua convivência com Lady Gaga no set, o diretor declarou:

“Ela é uma artista de verdade, e para mim, trabalhar com uma artista assim é inspirador. Mas eu senti o mesmo com a Joanna e o Steve, com quem já trabalhei antes. Essas pessoas chegam no set e dá para ver toda a equipe se iluminando. É algo lindo de se ver.”

A nova temporada de Wandinha estreia nesta quarta-feira, dia 6.