Lady Gaga se declara ao marido em show emocionante em Los Angeles A artista dedicou “Die With a Smile” a Michael Polansky e reforçou laços com o público TMJ Brazil|Do R7 31/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lady Gaga se declara ao marido em show emocionante em Los Angeles TMJ Brazil

Na última terça-feira (29), a cantora Lady Gaga realizou uma apresentação no Kia Forum, localizado em Los Angeles. Durante o espetáculo, a artista emocionou o público ao fazer uma declaração de amor ao seu marido, Michael Polansky empresário e investidor que ficou noivo da cantora em abril de 2024. A homenagem aconteceu logo após a performance ao piano de seu dueto com Bruno Mars na faixa “Die With a Smile”, uma das mais celebradas da nova fase de sua carreira.

O momento íntimo e espontâneo foi capturado por um fã na plateia, que compartilhou o vídeo nas redes sociais, viralizando rapidamente no X (antigo Twitter). No clipe, visivelmente emocionada, Lady Gaga interrompe o show por um breve instante para se dirigir diretamente ao companheiro, em meio aos aplausos da multidão. Com a voz carregada de afeto, ela declarou: “Para o Michael, Michael Polansky, o amor da minha vida.”

A plateia respondeu com entusiasmo, reforçando o carinho coletivo que o público sente pelo casal. Desde o início da The Mayhem Ball Tour, no começo de julho, Gaga tem contado com a companhia de Polansky em várias apresentações, o que tem gerado momentos de grande conexão pessoal durante os shows. Ainda no palco, depois da declaração, a cantora voltou a falar sobre o quanto a presença dele tem sido significativa nessa nova etapa de sua carreira. Com um sorriso carinhoso, ela completou:

“É muito mais divertido fazer tudo isso com você, meu amor.”

‌



Logo depois, Lady Gaga voltou sua atenção para o público presente, em um gesto de gratidão e proximidade. Ela expressou o impacto que os fãs têm em sua vida e na forma como ela entende a própria arte. Em um agradecimento sincero, ela disse:

“Obrigada por tudo o que vocês trouxeram para a nossa vida. Espero que, um dia, eu simplesmente desapareça dentro de cada um de vocês.”

‌



Em entrevista concedida à Vogue em setembro de 2024, Michael Polansky falou abertamente sobre o envolvimento emocional e criativo que teve ao lado da artista, especialmente no retorno de Lady Gaga ao universo do dance pop. Segundo ele, a vontade de apoiá-la veio naturalmente, a partir da observação atenta de sua paixão pela música. Com sensibilidade, ele compartilhou:

“Como qualquer pessoa faria por alguém que ama, eu a incentivei a se entregar à alegria disso tudo. Na turnê Chromatica, vi um fogo dentro dela; eu queria ajudá-la a manter aquilo vivo o tempo todo e simplesmente começar a fazer música que a deixasse feliz.”

Lady Gaga agora performa mais uma vez no Kia Stadium nesta sexta-feira, 1° de agosto. Após a apresentação segue para uma série de três shows no Climate Pledge Arena em Seattle.