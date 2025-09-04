Lola Young entre conquistas, medos e amizades A cantora britânica recebeu o prêmio “Best New Sound”, comentou sobre incidentes em shows e revelou seu novo single Spiders. TMJ Brazil|Do R7 04/09/2025 - 12h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h39 ) twitter

Na última segunda-feira (01), a cantora Lola Young foi convidada para ser a capa da edição de setembro da revista Elle UK. Para celebrar os 40 anos da publicação, a revista produziu diversas capas especiais, destacando artistas de diferentes estilos e gerações. Além do ensaio fotográfico e da entrevista, Lola recebeu o prêmio de “Best New Sound” da revista, reconhecimento que celebra seu impacto crescente na música pop. Na ocasião, a artista aproveitou para comentar sobre momentos recentes de sua carreira e compartilhar experiências pessoais com seus fãs. Durante a entrevista, Lola Young falou sobre um incidente que ocorreu durante sua apresentação no Capital’s Summertime Ball, em Londres, no dia 15 de junho deste ano. Ao se apresentar com seu sucesso “Messy”, a cantora enfrentou problemas técnicos nos fones de retorno, mas manteve a performance. Apesar disso, acabou saindo do palco visivelmente abalada. Ao relatar o episódio, Lola refletiu sobre a experiência: “Foi horrível, na verdade, mas rendeu um vídeo bom, eu acho. Eu já me apresento há muito tempo – eu não ia sair do palco. Esse é o meu lema. As coisas nem sempre serão perfeitas.” Além de comentar sobre o incidente, Lola Young se abriu sobre sua relação com a cantora norte-americana Billie Eilish. Lola participou da Hit Me Hard and Soft Tour como artista de abertura em shows na Europa, e revelou que Billie chegou a convidá-la para integrar toda a turnê: “Ela queria que eu fosse com ela em toda a turnê, mas eu não consegui por causa de outros compromissos. Billie é tão genuína… só de estar com ela já me lembra o porquê eu faço isso.” Durante uma sessão de perguntas e respostas com os fãs, Lola Young foi questionada sobre qual artista gostaria de colaborar. Sem hesitar, revelou o desejo de trabalhar com Billie Eilish, reforçando sua admiração e a amizade construída entre as duas. Lola Young anuncia novo single No domingo (31), Lola Young anunciou o lançamento de seu mais novo single, intitulado “Spiders”, que chegará às plataformas digitais nesta sexta-feira (05). No post de divulgação, que incluía uma prévia da música, a artista comentou sobre o processo criativo da faixa e do videoclipe. Surpreendendo os fãs, revelou que enfrentou um de seus maiores medos ao gravar a produção: “Meu próximo single se chama Spiders. Segurei uma aranha no vídeo para enfrentar meu medo por elas. É minha faixa favorita do álbum e uma das mais especiais que já escrevi.” Atualmente, Lola Young se prepara para o lançamento de seu aguardado álbum de estúdio, I’m Only F**king Myself, que será lançado no dia 19 de setembro. A artista também foi confirmada como uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2026, marcando sua primeira apresentação no país.