Margaret Qualley fala sobre relacionamento com Jack Antonoff e relembra início do romance

Nesta segunda-feira (04), o relacionamento do produtor musical Jack Antonoff e de Margaret Qualley foi um dos grandes destaques da mais recente edição da revista Cosmopolitan. A publicação trouxe uma entrevista especial com a atriz e noiva do artista, que compartilhou detalhes íntimos sobre o relacionamento do casal, a personalidade dela e de Jack e os bastidores da vida a dois. O encontro de Margaret com a equipe editorial da revista, sediada em Nova York, também rendeu um ensaio fotográfico inédito, revelando o momento atual da estrela do filme A Substância, cuja atuação tem sido amplamente elogiada pela crítica.

Durante a entrevista, Margaret Qualley relembrou com emoção o início do relacionamento com Jack Antonoff, descrevendo como a conexão entre os dois aconteceu de forma espontânea e profunda. Ela explicou que o encontro se deu em um momento simbólico, logo após o fim do período mais intenso da pandemia de COVID-19, quando os eventos sociais começaram a retornar:

“Apaixonar-me pelo Jack foi o sentimento mais intenso que já experimentei. Nos conhecemos logo quando a COVID estava acabando, na primeira festa a que fui. Nos vimos em um terraço, começamos a conversar e nunca mais paramos. Passamos aquele verão fazendo várias caminhadas pela cidade.”

Em outro trecho da conversa, Margaret foi questionada sobre quem foi o primeiro a dizer “eu te amo” no relacionamento. A atriz aproveitou para refletir sobre seu comportamento mais reservado nesse tipo de situação, revelando que preferiu esperar pela iniciativa de Jack:

“Sou muito à moda antiga com esse tipo de coisa. Eu jamais me colocaria em evidência primeiro. Nunca mando mensagem duas vezes. Quer dizer, agora estamos casados e posso mandar qualquer coisa pra ele a qualquer hora. Estamos sempre conversando; ele é como meu diário humano. Mas antes de estarmos juntos, no começo, eu sempre seguia a etiqueta de uma garota sulista.”

O relacionamento dos dois evoluiu rapidamente, culminando em um casamento realizado no dia 19 de agosto de 2023. A cerimônia, marcada por discrição e elegância, aconteceu diante de amigos próximos e importantes nomes da indústria musical. Entre os convidados estavam as cantoras Taylor Swift e Lana Del Rey, que, além de amigas íntimas do casal, são colaboradoras frequentes de Jack Antonoff e desempenham papéis significativos em sua trajetória artística.