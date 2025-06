Maroon 5 prepara novo álbum e turnê; veja detalhes Grupo revela planos para novo projeto musical e uma série de shows TMJ Brazil|Do R7 23/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maroon 5 prepara novo álbum e turnê; veja detalhes TMJ Brazil

Nesta segunda-feira (23), o grupo norte-americano Maroon 5 anunciou seu novo álbum. Intitulado “Love is Like”, o disco marca o oitavo trabalho de estúdio da banda, formada em 2003. O lançamento está previsto para o dia 15 de agosto deste ano.

“Love is Like” é o primeiro projeto do Maroon 5 desde “Jordi” (2021). O álbum anterior dividiu opiniões entre fãs e críticos, não obtendo uma recepção muito positiva. Na época, “Jordi” recebeu nota 48 no agregador Metacritic por parte da crítica especializada e 45 pelos usuários da plataforma.

O vocalista Adam Levine, também jurado do The Voice Estados Unidos, falou sobre as expectativas do Maroon 5 para este novo projeto e destacou que enxerga nele um resgate das raízes da banda:

“Sinto que voltamos a fazer o que fazíamos antes, que é não nos preocupar com onde nos encaixamos e produzir música de forma orgânica. Foi mais ou menos assim que nos destacamos no começo, quando iniciamos nossa carreira” — afirmou Levine sobre o novo trabalho.

‌



O Maroon 5 também anunciou o lançamento da faixa “All Night”, que servirá como uma prévia do álbum completo. O clipe da música será divulgado na próxima quinta-feira (26). Embora a tracklist oficial ainda não tenha sido revelada, o projeto deve incluir a canção “Priceless”, parceria da banda com Lisa, integrante do BLACKPINK e intérprete do hit “Rockstar”.

A turnê norte-americana do grupo começa no dia 11 de julho, em Nova York, e seguirá pelos Estados Unidos até o dia 25 de outubro, quando encerra sua passagem pelo país. Até o momento, não há datas confirmadas em outros países. Confira os locais e datas da etapa inicial da turnê: