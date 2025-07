Pedro Sampaio revela voz por trás do gemido em “POCPOC” Durante entrevista ao Spotify Brasil, DJ contou como Ana Castela ajudou a criar um dos momentos mais marcantes da faixa. TMJ Brazil|Do R7 24/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pedro Sampaio revela voz por trás do gemido em “POCPOC” TMJ Brazil

Na última quarta-feira (23), o DJ e produtor Pedro Sampaio concedeu uma entrevista para um quadro do Spotify Brasil. Durante a conversa, o artista abordou o sucesso da sua faixa “POCPOC”, que conquistou reconhecimento tanto no Brasil quanto no exterior. Ele aproveitou a oportunidade para fazer uma revelação surpreendente sobre um dos adlibs da música — termo utilizado para se referir a sons, expressões vocais ou improvisações inseridas na faixa. O anúncio pegou os fãs e apreciadores da música de surpresa, pois Pedro revelou que a responsável por um dos momentos mais marcantes da canção é ninguém menos que a cantora Ana Castela.

Ao longo da entrevista, Pedro Sampaio compartilhou com entusiasmo a história por trás do icônico gemido presente no refrão de “POCPOC”. Ele demonstrou animação ao finalmente poder divulgar a identidade da voz misteriosa que muitos ouvintes vinham tentando descobrir desde o lançamento da música. O artista também aproveitou para destacar as conquistas expressivas da faixa desde sua estreia.

“Esse gemido, gente… pertence a uma das maiores artistas do Brasil — e ninguém nunca soube disso! Foi guardado a sete chaves. ‘POCPOC’ pegou Top 1 no Brasil, Top 1 em Portugal… e ninguém sabia! Nunca souberam dessa curiosidade.”

Pedro Sampaio também explicou que só fez a revelação após obter o consentimento de Ana Castela. Segundo ele, a artista autorizou a divulgação da informação recentemente, muito tempo após o lançamento da canção.

‌



“Eu pedi autorização para contar isso na gravação desse vídeo, e ela topou. Ela falou: ‘Não, pode falar. Agora que já passou, pode contar.’”

Na sequência da entrevista, Pedro Sampaio relatou como surgiu a ideia de incluir a voz de Ana Castela na faixa. Ele exibiu um vídeo do momento em que a gravação aconteceu e explicou que tudo começou de forma espontânea, após uma visita da cantora ao seu camarim. Durante uma conversa descontraída, Ana expressou o desejo de participar de uma música de maneira anônima, sem ser identificada — o que motivou Pedro a pensar em como encaixá-la de forma criativa na produção.

‌



“Eu gravei a Ana Castela com meu iPhone. Ela foi ao meu camarim depois do show dela, a gente ficou conversando e tal. Aí ela falou: ‘Ah, eu queria tanto cantar numa música… e ninguém saber que sou eu.’ Eu mostrei ‘POCPOC’, e tinha esse buraco… nessa parte da música tinha um vazio, faltava alguma coisa. Aí eu falei: ‘Pô, então vamos botar um gemido aí, né?’”

Após revelar a identidade por trás do trecho, Pedro fez uma videochamada para compartilhar com Ana Castela a repercussão da história. A reação da intérprete de “Nosso Quadro” foi marcada pela irreverência e bom humor. Ela também reafirmou sua parceria e amizade com Pedro, dizendo estar disponível para futuras colaborações.

‌



Na ligação, Pedro Sampaio anunciou:

“Ó: acabei de mostrar que é você a dona do gemido de ‘POCPOC’.”

Ana Castela respondeu, entre risos:

“Ai, a minha mãe vai me matar (…) Gente! Tipo assim… sou eu! Vocês viram? Deixa comigo. Precisando, é só chamar — tamo junto. Ok?”

Lançada em 23 de novembro de 2023, “POCPOC” se consolidou como uma das músicas mais populares da carreira de Pedro Sampaio. A faixa foi incluída em seu álbum “ASTROO”, lançado em 4 de setembro de 2024, e já acumula mais de 204 milhões de streamings no Spotify. Esse número faz de “POCPOC” a terceira faixa mais reproduzida do artista na plataforma, ficando atrás apenas de “Dançarina” — parceria com MC Pedrinho, que conta com mais de 249 milhões de reproduções — e “Galopa”, com mais de 239 milhões de plays. Ambas as músicas integram o disco “Chama Meu Nome”, lançado em 2 de fevereiro de 2022.