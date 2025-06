Rafa Kalimann fala sobre chá revelação de 1° filho com Nattan Influenciadora e ex-BBB revelou que será uma festa intimista TMJ Brazil|Do R7 10/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 17h57 ) twitter

A influenciadora digital Rafa Kalimann e o cantor cearense Nattan se preparam para o chá revelação de seu primeiro filho, cuja vinda foi anunciada a público na última terça-feira (03). Nas redes sociais, a ex-BBB anunciou que o evento acontece nos próximos dias e prometeu compartilhar os detalhes com seus fãs e seguidores.

Em postagem nos stories de seu perfil no Instagram na última segunda-feira (09), Rafa Kalimann falou sobre os preparativos do chá revelação: “Bom dia! Olha, essa semana vai ser atípica e muito especial. Muito especial mesmo!”, começou a cantora na gravação.

De acordo com a influenciadora, o chá revelação será uma festa intimista, para família e amigos do casal: “A gente está indo para uma fazenda, toda a minha família e as pessoas que eu amo. A família e os amigos do Nattan também, pra gente fazer o chá revelação. Mas vai ser bem diferente, bem do nosso jeitinho. Ou não vai ser diferente… vai ser bem do nosso jeitinho mesmo. Porque a gente vai fazer tudo: a comida, os docinhos… a gente vai fazer bem do nosso jeitinho mesmo e bem íntimo. Mas a gente vai compartilhar tudo com vocês”, continuou Kalimann.

“Então, fiquem ligados aqui essa semana, porque vai ter muita coisa boa. Inclusive o sexo do nosso bebê. O que vocês acham que é? Vamos começar!”, finalizou Rafa Kalimann em gravação nos stories.

Nattan e Rafa Kalimann anunciaram a gravidez na última semana por meio de vídeo publicado nas redes. Na gravação, é possível ver o momento em que o cantor cearense descobriu que seria pai, por meio de carta lida pela influenciadora.

“Preciso mencionar que o vínculo com Deus é grande demais e que esse aí que vos lê esta carta continua doce e brava e que vai precisar de você mais do que nunca a partir de agora. Por todos os dias da nossa vida, menciono aqui que confiamos em você e que já estou me formando e sinto as batidas do seu coração junto com a da mamãe. Finalizo minha carta com a palavra que você mais esperou escutar: ‘Agora sou real e estou aqui, papai!’”, leu a ex-BBB, emocionada.

Nattan, que tornou o namoro com a mineira público em dezembro do ano passado, comemorou a notícia: “Esse é o momento mais feliz da minha vida. Pega aqui no meu coração, Rafaella! Eu só preciso te abraçar, então me abraça. Meu Deus, Rafaella! A gente vai ter um filho. Eu sabia o que eu estava sentindo. Senta aqui… Não faz isso comigo não, cara. Você disse que ia me falar, amor. Você tinha que me falar na mesma hora. Eu te amo muito! Eu vou cuidar de você, dela ou dele. Meu Deus do céu!”.

A rotina do casal anda intensa com os preparativos para a chegada do bebê, enquanto continuam com as agendas de trabalho. Nattan se encontra atualmente alternando entre acompanhar a namorada e embarcar na estrada para os shows de São João.

O cantor iniciou a programação de São João no último dia 30 de maio, na cidade de São Paulo. O cearense também passará por cidades que são sedes principais das festas juninas no Brasil, como Campina Grande (conhecida como o Maior São João do Mundo) no dia 21/06, se apresentando no principal Parque do Povo.

