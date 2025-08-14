Rosália fala sobre novo álbum e liberdade criativa Em entrevista à ELLE, a cantora reflete sobre o processo de criação e a pressão da indústria musical TMJ Brazil|Do R7 14/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rosália fala sobre novo álbum e liberdade criativa TMJ Brazil

Nesta quinta-feira (14), a cantora Rosália foi anunciada como a estrela da capa da nova edição de setembro da ELLE. Para a ocasião, a artista participou de um ensaio fotográfico inédito e concedeu uma entrevista exclusiva, na qual falou sobre sua trajetória artística, sua vida pessoal e seus projetos futuros. Durante a conversa, Rosália comentou sobre seus próximos lançamentos e também abordou seu relacionamento passado com a atriz Hunter Schafer.

Ao ser questionada sobre o período de lançamento de seu novo álbum, Rosália explicou que é impossível definir uma data exata para o projeto. A intérprete de SAOKO revelou ainda que tem passado longas horas em sessões de gravação de novas músicas e que se encontra imersa em seu processo criativo.

“O que é o tempo? É algo muito relativo! Sempre há prazos, mas eles podem mudar. Passo muitas horas no estúdio. Estou me sentindo reclusa”, disse Rosália, refletindo sobre sua dedicação artística.

A cantora também antecipou que seu próximo disco trará uma proposta totalmente inédita, sem revelar detalhes adicionais sobre o trabalho. Mantendo um tom de mistério, Rosália provocou a curiosidade de seus fãs sobre o que está por vir.

‌



“Não soa nada como nenhum dos meus álbuns anteriores. Isso é tudo o que posso dizer”, comentou.

Questionada sobre a dinâmica da indústria musical, Rosália criticou a pressão constante por novidades e destacou como essa exigência intensa pode interferir na criação artística.

‌



“O ritmo é tão rápido, e o sacrifício, o preço a pagar, é tão alto. A força motriz que te mantém fazendo música, que te mantém criando, precisa vir de um lugar de pureza”, explicou.

Por fim, a artista comentou sobre a expectativa de se pronunciar publicamente a respeito de seu relacionamento com Hunter Schafer, que ocorreu em 2019. “Não, eu não coloco essa pressão em mim mesma. Eu penso na liberdade. É isso que me guia”, afirmou Rosália. Segundo ela, as duas continuam amigas após o término do relacionamento de cinco meses e agora compartilham a tela na série da HBO, Euphoria.