Rosé recebe oito indicações ao VMA 2025 com álbum de estreia Com colaboração de Bruno Mars e sucesso nas paradas, cantora comemora feito inédito fora do BLACKPINK TMJ Brazil|Do R7 06/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h18 )

Na última terça-feira (05), a cantora Rosé, integrante do grupo BLACKPINK, apareceu em um vídeo publicado em sua página no Instagram para comemorar suas indicações ao Video Music Awards de 2025, premiação organizada pelo canal de televisão MTV. Rosé foi uma das artistas mais nomeadas da noite, acumulando oito indicações — mesmo número obtido pela cantora Sabrina Carpenter. As duas ficaram atrás apenas de Lady Gaga, Bruno Mars e Kendrick Lamar, que lideraram a lista com 12, 11 e 10 nomeações, respectivamente.

No vídeo divulgado em sua rede social, Rosé surge visivelmente emocionada e entusiasmada ao reagir às indicações. A cantora lançou seu primeiro projeto solo, o álbum rosie, em 6 de dezembro de 2024, e já alcançou esse expressivo reconhecimento com a estreia de sua carreira individual. Com a voz embargada e um sorriso de surpresa, ela diz:

“Acabei de saber que recebi oito indicações ao VMA. Estou completamente chocada e simplesmente não sei o que dizer. Estou absolutamente sem palavras! Que dia maluco! Uau! É realmente, realmente insano! O que está acontecendo?!”

Esta é a primeira vez que Rosé é indicada à premiação em carreira solo. Ao lado do BLACKPINK, ela já acumulava 14 indicações e quatro vitórias ao longo dos anos. Em 2025, a artista concorre nas categorias de Vídeo do Ano, Canção do Ano, Melhor Colaboração, Melhor Pop, Melhor Direção, Melhor Direção de Arte e Melhores Efeitos Visuais, todas relacionadas à faixa APT., uma colaboração com o cantor Bruno Mars. Além disso, Rosé também foi nomeada na categoria Melhor K-pop com a música Toxic Til the End, o terceiro single de seu álbum rosie.

A colaboração entre Rosé e Bruno Mars continua a render frutos. APT. atingiu a terceira posição na parada de singles da Billboard Hot 100 e já ultrapassou a marca de 1,8 bilhão de reproduções no Spotify, além de somar mais de 1,8 bilhão de visualizações no YouTube. As múltiplas indicações ao VMA apenas consolidam o sucesso dessa parceria de destaque no cenário musical atual.