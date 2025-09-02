Sabrina Carpenter sobre saúde, criatividade e o novo álbum Man’s Best Friend Em entrevista à Interview Magazine, a cantora fala sobre desafios em turnês e suas experiências pessoais TMJ Brazil|Do R7 02/09/2025 - 13h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h58 ) twitter

Nesta terça-feira (02), a cantora Sabrina Carpenter concedeu uma entrevista à Interview Magazine. Durante o encontro, a artista posou para um novo ensaio fotográfico ousado, que explorou sua personalidade autêntica e confiante. Na conversa, ela comentou sobre o lançamento de Man’s Best Friend, abordou as polêmicas em torno das temáticas de suas músicas, refletiu sobre sua carreira e compartilhou detalhes íntimos sobre a vida em turnê. Ao falar sobre os desafios que enfrentou em sua rotina de shows, Sabrina Carpenter revelou como a turnê impacta sua saúde e seu bem-estar. Ela explicou que, mesmo diante de doenças ou indisposições, nunca deixou de se apresentar, mantendo o compromisso com os fãs e a disciplina profissional: “Em todas as turnês que fiz desde os 16 anos, em algum momento acabei ficando realmente doente por duas a três semanas. Nunca cancelei um show por estar doente. Sempre tento seguir em frente e simplesmente não falar até subir ao palco, e na maior parte das vezes consigo passar ilesa.” A cantora também comentou de maneira aberta sobre os efeitos físicos e emocionais de ser mulher enquanto está em turnê, especialmente durante o período menstrual. Ela compartilhou como lida com esse desafio de forma prática e bem-humorada, mesmo que isso a faça se sentir desconfortável diante do público: “Penso sobre mulheres o tempo todo, tipo: ‘Elas devem estar na menstruação, porque eu estou.’ Apresentar-se no primeiro dia do ciclo — você pode anunciar, mas às vezes não quer que as pessoas saibam que está menstruada. Nesse momento, me sinto como o diabo disfarçado.” Sabrina Carpenter fala sobre seus últimos dois álbuns Ao abordar seu processo criativo, Sabrina Carpenter refletiu sobre como constrói seus álbuns, destacando que cada projeto é pensado para capturar momentos específicos de sua vida. Ela utilizou Man’s Best Friend como exemplo de como suas experiências pessoais são traduzidas em música de maneira direta e honesta: “Às vezes, álbuns são feitos para serem álbuns. Não é tipo: ‘Eu conheço este álbum porque teve as músicas mais populares,’, mas mais pelo fato de que sinto algo específico quando o escuto do começo ao fim. Foi mais ou menos assim que fiz meu próximo álbum. Pensei: ‘E se eu apenas escrevesse exatamente como me sinto neste capítulo?’ Talvez o álbum cubra apenas dois meses da minha vida, mas esse período está documentado. Dessa forma, ele pode viver para sempre.” Além de comentar sobre seu trabalho mais recente, Sabrina Carpenter refletiu sobre Short n’ Sweet, seu álbum anterior, explicando as dificuldades de concepção e o processo de experimentação que o caracterizou. Ela destacou como cada projeto anterior ajudou a definir a direção de sua música atual: “Short n’ Sweet foi realmente difícil para mim de decifrar. Era multi-gênero. Funcionava como uma espécie de álbum introdutório para um novo capítulo da minha vida, mas também não parecia um álbum autointitulado. Demorei bastante para definir o título e os visuais que o acompanhariam. Este novo álbum, nesse sentido, foi um sopro de ar fresco. Senti que realmente sabia o que estava fazendo e o que queria o tempo todo.” Atualmente, Sabrina Carpenter segue com a divulgação de seu sétimo álbum de estúdio e se prepara para a turnê Man’s Best Friend. A turnê oficial terá início no dia 4 de outubro, com um show no Austin City Limits Music Festival 2025, em Austin, Texas.