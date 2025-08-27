Selena Gomez e Benny Blanco celebram despedidas de solteiro As celebrações discretas confirmaram que os noivos estão em contagem regressiva para a cerimônia TMJ Brazil|Do R7 27/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h17 ) twitter

Selena Gomez e Benny Blanco celebram despedidas de solteiro

No último final de semana, Selena Gomez e Benny Blanco foram vistos em viagens separadas, o que levou os fãs a especularem sobre a motivação do distanciamento temporário do casal. As suspeitas rapidamente se confirmaram: ambos estavam celebrando suas despedidas de solteiro, uma etapa que antecede o aguardado casamento, atualmente em fase de preparativos.

Selena Gomez aproveitou alguns dias em Cabo San Lucas, no México, onde curtiu a companhia de amigas a bordo de um iate. Na volta aos Estados Unidos, a artista chamou atenção ao desembarcar usando um moletom estampado com as iniciais “S+B”, clara referência ao nome dos dois noivos e símbolo de sua união. Benny Blanco, por sua vez, escolheu Las Vegas como destino, hospedando-se em uma luxuosa vila particular, cujo valor da diária pode chegar a 25 mil dólares.

Segundo o portal norte-americano ET, cada um dos artistas organizou uma comemoração em formato mais reservado, priorizando a presença de pessoas próximas e o clima de intimidade. A publicação descreveu os encontros como momentos de afeto e descontração. Segundo a matéria:

“Ambos foram muito íntimos e reservados. Os dois se divertiram bastante em suas respectivas viagens. Eles estão muito animados para se casar no próximo mês.”

O site TMZ detalhou ainda que a despedida de Benny Blanco reuniu aproximadamente vinte amigos, que permaneceram hospedados na propriedade alugada especialmente para o fim de semana. Já Selena Gomez contou com um grupo menor, algo perceptível pelas imagens capturadas pelos paparazzi durante a viagem.

Selena Gomez e Benny Blanco ficaram noivos em 2024, embora a relação entre eles venha de muito antes. Os dois se conheceram em 2015, quando o produtor participou do processo criativo de Revival, álbum de Selena. A parceria profissional se estendeu pelos anos seguintes, resultando em colaborações de destaque, como o single I Can’t Get Enough, em parceria com J Balvin e Tainy. O vínculo pessoal, no entanto, só evoluiu em 2023, quando assumiram o relacionamento. Desde então, compartilham a vida juntos e consolidam uma história que agora caminha para o casamento.