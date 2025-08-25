Snoop Dogg causa polêmica ao criticar cena LGBTQIAPN+ em filme da Disney Rapper relatou incômodo ao assistir Lightyear com os netos e suas falas repercutiram negativamente nas redes sociais TMJ Brazil|Do R7 25/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 09h58 ) twitter

Na última quarta-feira (20), o rapper Snoop Dogg concedeu uma entrevista ao podcast It’s Giving, apresentado por Sarah Fontenot. Durante a conversa, o artista abriu espaço para falar sobre diferentes aspectos de sua vida, incluindo sua longa relação com a esposa, Shante Broadus, lembranças de sua carreira e falas que acabaram gerando polêmica. Em certo momento, Snoop Dogg relembrou um episódio em que decidiu levar os netos para assistir ao filme Lightyear, produção da Disney que, à época de seu lançamento, foi alvo de discussões por rapresentar um casal sáfico. Ao narrar a experiência, o rapper descreveu como se sentiu incomodado com a presença da cena, sobretudo após uma pergunta inesperada feita por uma de suas crianças. Ele afirmou que a situação foi constrangedora e que, desde então, passou a sentir receio de frequentar salas de cinema. “Eles estão colocando isso em todo lugar […] meu neto, no meio do filme, diz: ‘Papai Snoop? Como ela tem um bebê com uma mulher?’…” Na sequência, Snoop Dogg deixou claro que o momento foi desconfortável para ele, usando termos de repulsa ao se referir à cena. O rapper explicou que a presença de representações que fogem da heteronormatividade o desarma diante da família, já que não sabe como responder às perguntas das crianças. “Eu não vim por essa m*rda, eu só vim assistir ao maldito filme. Eu fico, tipo, com medo de ir ao cinema. Vocês estão me jogando no meio de uma parada para a qual eu não tenho resposta.” As falas de teor lesbofóbico proferidas por Snoop Dogg acabam reforçando uma onda conservadora que tem se intensificado em produções hollywoodianas e também na indústria musical. A representatividade LGBTQIAPN+, que durante anos avançou em espaço e visibilidade, vem sofrendo tentativas de silenciamento, sobretudo em grandes produções midiáticas. Essa tendência conservadora não se limita apenas à temática da diversidade sexual: ela também impacta pautas sociais, como a luta contra o racismo e a defesa da igualdade de gênero. Um exemplo desse cenário é a recente propaganda estrelada pela atriz Sydney Sweeney, alvo de críticas por carregar um duplo sentido associado a ideais eugenistas, o que reforça o debate sobre retrocessos na representatividade e nas conquistas sociais. Apesar da repercussão negativa de suas declarações, o intérprete de Drop It Like It’s Hot não voltou a se pronunciar sobre o assunto.