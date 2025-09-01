Snoop Dogg e a falsa retratação sobre comentário homofóbico O rapper ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação TMJ Brazil|Do R7 01/09/2025 - 13h39 (Atualizado em 01/09/2025 - 13h39 ) twitter

Nos últimos dias, o rapper Snoop Dogg se viu no centro de críticas após fazer um comentário homofóbico sobre o filme “Lightyear”, lançado em junho de 2022. A declaração polêmica ocorreu durante uma participação no podcast It’s Giving, apresentado por Sarah Fontenot.

Durante o fim de semana, um comentário foi publicado na página do Instagram Hollywood Unlocked, atribuído a um representante do artista, no qual supostamente Snoop Dogg se explicaria sobre o episódio. Entretanto, a informação foi desmentida posteriormente, no domingo (31), deixando claro que o rapper não havia emitido nenhuma declaração oficial por meio de terceiros.

No podcast, Snoop Dogg comentou sobre sua experiência ao assistir ao filme com seus netos, demonstrando surpresa e desconforto diante do conteúdo LGBTQIAPN+ presente em uma cena. Ele relatou como seu neto, em determinado momento do filme, o questionou sobre a maternidade entre pessoas do mesmo sexo, deixando-o sem saber como responder:

“Eles estão colocando isso em todo lugar […] meu neto, no meio do filme, diz: ‘Papai Snoop? Como ela tem um bebê com uma mulher?’… Eu não vim por essa m*rda, eu só vim assistir ao maldito filme. Eu fico, tipo, com medo de ir ao cinema. Vocês estão me jogando no meio de uma parada para a qual eu não tenho resposta.”

No final de semana começou a circular nas redes sociais um comentário que seria de Snoop Dogg, no qual ele aparentava se desculpar pelo ocorrido. No texto, o autor da mensagem reconhecia sua falta de preparo para lidar com a situação diante das crianças:

“Fiquei totalmente desprevenido e não tive resposta para os meus netos. Todos os meus amigos gays sabem o que está acontecendo, têm me ligado com carinho. Foi mal por não saber as respostas para uma criança de 6 anos. Me ensinem a aprender. Eu não sou perfeito.”

Representantes do artista esclareceram que a mensagem publicada nos comentários não foi escrita por Snoop Dogg, que continua sem se pronunciar oficialmente sobre o episódio.

O post que continha o comentário era da página Hollywood Unlocked. Nele, a atriz e ativista TS Madison, criticou abertamente as falas do rapper. Ela reforçou a importância de se abordar a diversidade desde cedo e educar as crianças sobre a existência de diferentes formas de amor:

“Nós fomos condicionados a entender a heteronormatividade e as pessoas queer sempre foram postas de lado. Explique para seus filhos que outras coisas existem fora do que você considerou normal. É hora de ter essas conversas.”

Diante da repercussão, a roteirista Lauren Gunderson utilizou seu Instagram para comentar sobre a situação e reafirmar a importância da representatividade LGBTQIAPN+ na produção cinematográfica. Ela ressaltou seu orgulho de ter participado de um projeto que trouxe visibilidade a um casal queer, mesmo que por poucos segundos na tela:

“Fui uma das poucas roteiristas que trabalharam nele ao longo dos anos, o que é muito comum em roteiros, é claro. Tive pouca participação no roteiro final, mas fiquei orgulhosa de ver um casal queer feliz (mesmo que por alguns segundos) na tela. Sei que receberam muitas críticas por essa inclusão, mas coisas assim importam porque um amor lindo como esse existe.”

Enquanto isso, fãs e amantes de música permanecem aguardando que Snoop Dogg se pronuncie oficialmente sobre as falas problemáticas e a repercussão gerada.