Stevie Wonder reafirma amor pela música e descarta aposentadoria em podcast Durante participação no podcast Sidetracked, cantor refletiu sobre sua relação com a arte e garantiu que não pretende abandonar os... TMJ Brazil|Do R7 22/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Stevie Wonder reafirma amor pela música e descarta aposentadoria em podcast TMJ Brazil

Na última segunda-feira (21), o cantor Stevie Wonder foi o convidado do podcast Sidetracked, apresentado pela DJ irlandesa Annie Mac. O episódio contou com mais de 30 minutos de conversa entre a consagrada apresentadora e o ícone da música internacional, que já venceu três vezes o Grammy na categoria Álbum do Ano. Durante a entrevista, Stevie abordou diversos temas, incluindo os momentos marcantes de sua carreira, suas recentes apresentações ao vivo e suas perspectivas para o futuro como artista.

Em um dos trechos mais inspiradores da conversa, Stevie Wonder falou sobre sua paixão duradoura pela arte e sua conexão profunda com a música. Para ele, subir aos palcos e criar melodias vai muito além de uma profissão – é uma experiência espiritual, quase instintiva, que não pretende abandonar tão cedo.

“Eu amo tocar música, isso é como meu mantra. Acho que posso fazer tudo o que quero – ainda me divertir e fazer o que preciso – mas não vou parar com esse dom que continua fluindo pelo meu corpo.”

Ainda refletindo sobre sua trajetória, Stevie Wonder demonstrou uma visão sensível e firme sobre o papel do artista na sociedade. Ele afirmou que a criatividade é uma força constante e que, enquanto ela estiver presente, não há razão para se afastar daquilo que ama. A arte, segundo ele, é um exercício contínuo de expressão, imaginação e entrega.

‌



“Eu amo o que estou fazendo. Um artista não para de desenhar – você continua. Enquanto puder imaginar, você vai continuar sendo criativo, e enquanto deixar sua mente trabalhar, não precisa se aposentar.”

O último álbum de estúdio com composições inéditas de Stevie Wonder foi lançado em 2005, com o título A Time to Love, uma obra que reforçou seu legado na indústria musical. Mais recentemente, em 22 de novembro de 2024, o cantor lançou o EP Christmas Time, um projeto especial com faixas temáticas de Natal, que marcou sua última contribuição oficial ao mercado fonográfico até o momento.